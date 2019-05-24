BBC ' Vladimir Putin'le Bu Gece' isimli, Putin'e benzeyen bir animasyon karakterinin sunacağı bir talk show'un yayınlanacağını duyurdu.

"Tonight With Vladimir Putin" (Putin'le Bu Gece) adlı programın tanıtım videosu, "Özgür dünyanın lideri Vlad'ın (Vladimir'in kısa adı) nihai zaferi" sloganıyla sunuldu. Putin'in 3D teknolojisi hazırlanan imajının kullanıldığı program 12 dakika sürecek.

Programın sunucusu olarak Putin, "Hiçbir zaferi kendisine mutluluk getirmediği için" böyle bir program yaptığını söylüyor.

Şu anda Putin'in gerçek hayattan kişileri konuk ettiği iki programın kaydının yapıldığı bildirildi.

KREMLIN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, hakkında yapılan karikatür ve çizimlerle ilgilenmediğini söyledi.

Peskov "Putin hakkında çok kitap yazıldı, karikatür çizildi, kukla ve çizimler yapıldı. Putin ne hakkında yazılan kitabı okudu ne de karikatüre baktı. Karikatürlere benzemeye çalışan Putin değil. Karikatürler Putin'e benzemeli" dedi.

BBC'nin programı ile ilgili bilgileri olduğunu belirten Peskov "Putin'in bu konuda kendi duruşu var. O, karikatürleri örnek almaması, ancak karikatürlerin onu örnek alması gerektiğini düşünüyor. Putin'in görüşü bu yönde" ifadelerini kullandı.

Peskov, program için Putin imgesinin kullanılması yönünde Kremlin’den izin alınıp alınmadığı yönündeki soruya da "Hayır, bize başvurulmadı" dedi.