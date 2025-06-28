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        Haberler Bilgi Yaşam İngiltere Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? İngiltere’de Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        İngiltere Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? İngiltere’de Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Birleşik Krallık'ın en büyük ve merkezi parçası olan İngiltere, dünya genelinde ekonomik, siyasi ve kültürel etkisi yüksek bir ülkedir. Uluslararası iletişimde, ulaştırma sistemlerinde, finansal işlemlerde ve dijital ortamda İngiltere'ye özgü bazı kod ve simgeler kullanılmaktadır. Bu haber metninde, İngiltere'nin telefon kodu, araç plaka kodu, resmi para birimi ve alan adı uzantısı hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 19:14 Güncelleme: 28.06.2025 - 19:14
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        İngiltere Telefon Kodu
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        İngiltere’nin Telefon Kodu Nedir?

        İngiltere’nin uluslararası telefon kodu +44’tür. Bu kod, yurt dışından İngiltere’ye yapılan aramalarda ülke numarası olarak kullanılır. Arama yapılırken yerel telefon numarasının başında bulunan “0” çıkarılarak yerine +44 eklenir.

        Örnek: Londra’dan bir cep telefonu numarası: 07XXX XXXXXX Uluslararası arama: +44 7XXX XXXXXX

        İngiltere içindeki alan kodları şehir bazında değişir:

        Londra: 020

        Manchester: 0161

        Birmingham: 0121

        Liverpool: 0151 Mobil numaralar genellikle 07 ile başlar.

        İngiltere Araç Plaka Kodu Nedir?

        İngiltere’ye ait uluslararası araç plaka kodu GB (Great Britain) idi. Ancak 2021 yılında İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) sonrası UK (United Kingdom) kodu kullanılmaya başlandı.

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        İngiltere'de plaka sistemi alfanümerik bir düzende çalışır:

        İki harf: Aracın kayıt edildiği bölgeyi belirtir.

        İki rakam: Aracın tescil tarihini gösterir (yıl ve dönem).

        Üç harf: Rastgele verilen tanımlayıcı harflerdir.

        Örnek plaka: AB20 XYZ

        Plakalar sarı (arka taraf) ve beyaz (ön taraf) zemin üzerine siyah harflerle yazılır.

        İngiltere’nin Para Birimi Nedir?

        İngiltere’nin resmî para birimi İngiliz Sterlini (GBP)’dir. Sembolü: £ Uluslararası kısaltması: GBP (Great Britain Pound)

        Sterlin, 100 pence’e bölünür. Kullanılan banknotlar: £5, £10, £20, £50 Madeni paralar: 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1, £2

        İngiltere, Avrupa Birliği üyesi olsa da Euro para birimini hiç kullanmamıştır ve kendi para birimi olan Sterlini korumaktadır.

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        İngiltere’nin Alan Adı Uzantısı Nedir?

        İngiltere’ye ait resmi internet alan adı uzantısı “.uk” şeklindedir. Ayrıca belirli alanlara özgü alt uzantılar da kullanılır:

        .co.uk: Ticari işletmeler

        .org.uk: Sivil toplum kuruluşları

        .gov.uk: Resmî devlet kurumları

        .ac.uk: Üniversiteler ve akademik kurumlar

        .nhs.uk: Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) kuruluşları

        .police.uk: Emniyet birimleri ve polis teşkilatları

        İnternet sitelerinde sıkça karşılaşılan .co.uk uzantısı, Türkiye’deki .com.tr'ye benzer şekilde özel şirketlerin kullandığı ticari uzantıdır.

        İngiltere, uluslararası sistemde tanımlanabilirliği yüksek olan ülkelerden biridir. İletişimde +44 telefon kodu, taşıt plaka sisteminde UK harf kodu, ekonomide İngiliz Sterlini (GBP) ve dijital alanda .uk alan adı uzantısı ile temsil edilir. Bu bilgiler, İngiltere ile yapılacak tüm bireysel ve kurumsal işlemler açısından temel nitelik taşır. Telefon, ulaşım, para ve internet gibi dört temel sistemde kullanılan bu kodlar, ülkenin resmi ve uluslararası düzeyde tanınmasını sağlar.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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