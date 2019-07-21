Dün Almanya ve İngiltere'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye uçakla seyahat edecekler kötü bir sürprizle karşılaştı. Önce British Airways, sonra da Lufthansa, ardı ardına aldıkları kararlarla Mısır uçuşlarına güvenlik gerekçesiyle ara verildiğini açıkladı. Londra'da bazı yolcular iptal haberini pasaport kontrolünden geçip, uçağa binecekleri kapıya geldiklerini öğrendi. Twitter'da bir kullanıcı tam uçağa binmeye hazırlanırken görevlilerin uçuşun iptal olduğunu bildirdiğini ve yolculara konuyu açıklayan bir mektup verdiklerini anlattı.

YEDİ GÜN ARA VERİLDİ

Söz konusu mektupta "Dünya genelindeki havalimanlarındaki güvenlik düzenlemelerini sürekli olarak gözden geçiriyoruz ve Kahire uçuşlarımızı önlem olarak 7 gün durduruyoruz. Yolcularımızın ve ekibimizin güvenliği her zaman önceliğimizdir ve bir uçuşu güvenli değilse asla gerçekleştirmeyiz" ifadeleri yer aldı. British Airways, mektupta belirtilen güvenlik sorununun tam olarak ne olduğunu ise paylaşmadı. Uçuş iptallerinin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'la ilgili yayımlanan uyarıda ise "Uçaklara yönelik terör saldırısı riski artmıştır. Mısır-İngiltere uçuşlarında ek güvenlik önlemleri alınmıştır" denildi. Bakanlık, İngiliz vatandaşlarını özellikle Sina Yarımadası ve Nil deltasının batısına gitmeme yönünde uyardı.

2015'TE 224 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı ise uçuş iptal kararlarının İngiliz resmi mercileri tarafından alınmadığını vurgulayarak "Kahire'den Londra'ya ek uçuşlar konulacaktır" açıklamasında bulundu.

Mısır'da 2015 yılında yaşanan terör saldırısından bu yana havayolu firmaları bu ülkedeki uçuş güvenliğine ayrı bir önem veriyor. 2015 yazında ülkenin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Sharm el Şeyh'den havalanan bir uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra Sina Yarımadası üzerinde vurulmuştu. Bu saldırı sonucu çoğu Rus turist, 224 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.