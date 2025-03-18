İngiltere'ye Palmer'dan kötü haber!

İngiltere Milli Takımı'nda Cole Palmer, geçirdiği sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Chelsea, cumartesi günü sakatlık yaşayan Palmer'in milli takım kampından ayrıldığını ve kulübe döndüğünü duyurdu.

İngiltere, Dünya Kupası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Palmer, sakatlığı nedeniyle ülkesini bu maçlarda yalnız bırakacak.

Chelsea'de bu sezon 33 maçta süre bulan 22 yaşındaki Palmer, 14 gol attı ve 6 asist yaptı.