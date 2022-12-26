İngiltere’de Kral Charles ilk Noel mesajında hayat pahalılığına değindi

PA Media

İngiltere’de Kral Charles ilk Noel mesajında ülkeyi etkisi altına alan hayat pahalılığına değindi.

Faturalarını ödemekte, aileleri için yiyecek, içecek ve ısınma sağlamakta zorlanan kişiler yüzünden duyulan endişeden bahsetti.

Kral’ın konuşması sırasında yemek bankaları ve evsizlerin fotoğraflarına yer verildi.

İngiltere’de Kasım ayında yüzde 10,7 olarak gerçekleşen enflasyon ve artan enerji fiyatları çok sayıda kişinin zorlanmasına neden oluyor.

Windsor Kalesi'ndeki St George Şapeli’nde Noel konuşmasını gerçekleştiren Kral Charles, buraya defnedilen annesi Kraliçe 2. Elizabeth'e de değindi.

Kral Charles, annesinin ölümünden sonra gösterilen sevgi ve iyi dilekleri andı.

Kraliçe Elizabeth ise geçen yılki konuşmasında gelecek nesillere görevi aktarmak gerektiğine değinmişti.

Kral Charles, yemek yardımı ya da bağışta bulunan insanların “cömertliğini” övdü.

Kral’ın konuşması sırasında sadece görevde olan Kraliyet ailesi mensupları görüldü.

Bu yüzden Sussex Dükü ve Düşesi Prens Harry ile Meghan Markle, York Dükü Prens Andrew’den bahsedilmedi.

Cinsel saldırıyla suçlanan Prens Andrew, bu sebeple kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından gerçekleştirilen bağışların enerji faturasını ödemekte zorlanan kişilere gittiğini belirtmişti.

Kral ya da kraliçenin Noel’de gerçekleştiği konuşmanın kökleri 90 yıl öncesine uzanıyor.

Kraliçe Elizabeth’ın büyükbabası Kral V. George, ilk konuşmasını 1932 yılında radyodan gerçekleştirmiş, televizyondan yapılan ilk konuşma ise Kraliçe Elizabeth tarafından 1957 yılında yapılmıştı.

Kral Charles geleneklerin aksine konuşmasını bir masanın arkasında değil, ayakta yaptı.