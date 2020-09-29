İnşaat işçilerine teşekkür konseri

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatında çalışanlar için teşekkür mahiyetinde özel bir konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da yer aldığı konserde orkestranın icra ettiği besteler arasında Mozart'ın 'Küçük Bir Gece'si de yer aldı.