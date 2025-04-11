Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.340,50 %0,02
        DOLAR 38,0588 %0,37
        EURO 43,2043 %1,58
        GRAM ALTIN 3.954,43 %2,14
        FAİZ 48,19 %1,47
        GÜMÜŞ GRAM 38,99 %2,34
        BITCOIN 82.080,00 %2,75
        GBP/TRY 49,7234 %1,08
        EUR/USD 1,1342 %1,26
        BRENT 63,36 %0,03
        ÇEYREK ALTIN 6.465,50 %2,14
        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat malzemesi sanayi üretimi ocak ayında yüzde 3,1 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat malzemesi sanayi üretimi ocak ayında yüzde 3,1 arttı

        Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu'nun Mart 2025 sonuçlarına göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi, 2025 yılının ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında büyüme kaydetti. Öte yandan, ABD'nin ülkelere uygulamaya başladığı ilave vergilerin Türkiye'yi ABD pazarında avantajlı hale getirdiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 16:15 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaat malzemesi sanayi üretimi ocak ayında yüzde 3,1 arttı
        ABONE OL

        Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Mart 2025 sonuçları açıklandı. İnşaat malzemesi sanayi 2025 yılına üretim artışıyla başladı. Rapora göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi 2025 yılının ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Ayrıca, bu yılın ocak ayında 15 alt sektörde üretim 2024 yılı ocak ayına göre artarken, 8 alt sektörde ise azalma meydana geldi. Bazı alt sektörlerde ise görece yüksek üretim artışları olduğuna raporda dikkat çekildi. 2025 yılı ocak ayında inşaat amaçlı alçı ürünleri üretimi yüzde 18,7, yalıtımlı kablolar üretimi yüzde 17,7, ahşap inşaat malzemeleri yüzde 10,4 ve seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 9,9 oranında yükseldi. Mermer ve granit üretimi yüzde 9,5 ve plastik inşaat malzemesi üretimi de yüzde 9,2 büyüme gösterdi. Öte yandan, 2025 Ocak ayında bazı alt sektörlerde üretim yüksek düşüş gösterdi. Seramik sağlık gereçleri üretimi yüzde 24,1, kilit ve donanım eşyaları üretimi 27,4 ve demir çelik çubuk profil üretimi yüzde 9,7 azaldı.

        REKLAM

        Yeni ithalat tarifeleri inşaatı da etkileyecek

        ABD’de yeni yönetimin ilave yüksek ithalat vergileri uygulamaya başlamasına raporda yer verildi. ABD’nin ithalat politikalarında attığı adımlar sektörün ihracat rotasını yeniden şekillendirirken, Türkiye’nin hem dış hem de iç pazarda nasıl bir pozisyon alacağı kritik önem taşıyor. Kalıcı hale gelebilecek bu vergiler karşısında ülkelerin de ABD’ye karşı vergiler uygulayabileceğine raporda dikkat çekilirken, ilave vergilerin mevcut kurallı olarak belirlenmiş ithalat vergilerine ek olarak uygulanacağı belirtildi. İthalatta tarifelerin karşılıklı olarak artırılmasının inşaat sektörlerini ve inşaat malzemesi pazarlarını da etkileyeceğinin altı çizildi.

        Yüksek faiz dünya inşaat sektörüne olumsuz yansıyacak

        Raporda; yeni yüksek tarifelerin küresel ekonomide yavaşlamaya yol açması ve enflasyonları yeniden yükseltmesi olasılığı bulunduğu aktarıldı. Ekonomideki yavaşlamanın inşaat sektörlerinde de yavaşlamaya yol açacağı belirtildi. Bu durumun özellikle ABD, AB ve İngiltere pazarlarında daha belirgin hissedileceğine dikkat çekildi. Enflasyondaki yeni artışların faizleri yükseltebileceği ya da faiz indirimi beklentilerini öteleyebileceği belirtilirken, görece yüksek faiz ortamının başta ABD ve İngiltere olmak üzere inşaat sektörlerine olumsuz yansıyacağı öngörüsü raporda paylaşıldı. Buna karşın AB’de faiz indirimlerinin süreceği, bu gelişmeler ışığında inşaat malzemelerine yönelik küresel talebin durağan kalma ihtimalinin yüksek olduğuna da vurgu yapıldı.

        En yüksek vergi yüzde 54 ile Çin’e uygulanıyor

        Uygulanacak yeni tarifelerin inşaat malzemesi ihracat pazarlarını da doğrudan etkileyeceği; ilk etkinin ise ABD pazarında yaşanacağı belirtildi. ABD’nin 165 milyar dolarlık inşaat malzemesi ithalatı ile dünyanın en büyük ihracat pazarı olduğuna dikkat çekilirken, tüm alt ürün gruplarında da en büyük ithalatçı konumunda olduğu aktarıldı. ABD’nin uygulamaya başladığı yeni tarifelerin inşaat malzemelerini de kapsadığına vurgu yapılırken, bu tarifelerin ülkelere göre değişkenlik gösterdiğine dikkat çekildi. Raporda, ABD en yüksek vergiyi yüzde 54 ile Çin’e uyguladığı, bu oranın her an değişme olasılığının da bulunduğu ifade edildi. İnşaat malzemesi pazarında yoğun olarak yer alan Vietnam, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Endonezya ve Malezya gibi ülkeler için ise yüzde 24 ve üzeri ilave vergiler getirildi. ABD’nin Türkiye için açıkladığı ek vergi oranı ise yüzde 10 oldu. Ayrıca ABD’nin; çelik, alüminyum ve bakırdan mamul inşaat malzemelerinde de genel tarifeler dışında, ülkelere yüzde 25 oranında ek vergi uygulamaya başladığı raporda yer aldı.

        Türkiye ABD pazarında avantajlı bir konum elde etti

        Raporda bu koşullar altında, yüksek vergiyle karşılaşan Asya ve Avrupa ülkelerinin ABD’ye ihracatta zorlanacağı ve daha düşük vergi uygulanan ülkelerin öne çıkacağı ifade edildi. Türkiye’nin bu noktada avantajlı bir konum elde ettiğine değinilirken öte yandan ABD’ye ihracatta zorlanacak ülkelerin alternatif pazarlara yönelerek agresif ihracat politikaları izlemeye başlayacakları da raporda belirtildi. Çin, Hindistan ve Vietnam’ın Avrupa ve Ortadoğu pazarlarını öncelikli hedef olarak belirleyeceği, Asya pazarlarında da rekabetin artacağı vurgulandı. Bu durumun Türkiye’yi söz konusu pazarlarda zorlayabileceğinin altı çizildi.

        Ayrıca, raporda ABD pazarında sıkıntı yaşayacak ülkeler için Türkiye’nin önemli bir alternatif olacağı vurgulandı. 2024 yılında yaklaşık 125 milyar dolar büyüklüğe ulaşan inşaat malzemesi iç pazarının 11 milyar dolarlık kısmının ithalatla karşılandığı hatırlatılırken, 2025’te ithalatın artmasının muhtemel olduğuna raporda yer verildi. Bu nedenle, ucuz Asya ürünlerine karşı iç pazarın korunmasının önemine değinildi. Aksi halde, ithal ürünlerin birçok alt sektörde iç pazara hakim olabileceği uyarısı yapıldı. Türk lirasının reel değerinin ise iç pazarın ithalata karşı direncini belirlemede kritik rol oynayacağı ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletidir
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi