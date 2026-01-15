Habertürk
Habertürk
        İnşaat üretim endeksi Kasım 2025'te yıllık yüzde 22,3 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat üretim endeksi Kasım 2025'te yıllık yüzde 22,3 arttı

        İnşaat üretim endeksi, Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 22,3 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 11:36 Güncelleme: 15.01.2026 - 11:36
        İnşaat üretim endeksi yıllık yüzde 22,3 arttı
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre endeks, geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 22,3 artış kaydetti.

        İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, Kasım 2025'te Kasım 2024'e kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 23,4, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 16,7 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 22,5 yükseldiği görüldü.

        İnşaat üretim endeksi, söz konusu dönemde aylık bazda ise yüzde 0,1 azaldı.

        Endeks, Kasım 2025'te bir önceki aya göre bina inşaatı sektöründe yüzde 0,3, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,4 artarken özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1,8 azalış gösterdi.

