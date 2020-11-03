Uzmanların su tüketilmesi konusunda yaptığı açıklamalar hepimizin alıştığı ve bildiği açıklamalar. İnsan vücudunun varlığını sürdürebilmesi için su tüketmek zorunda olduğu her zaman söyleniyor. Peki bir insan susuz yaşayabilir mi? İnsan susuz kaç gün yaşar? Bir insan su içmeden kaç gün yaşayabilir? Susuzluğa en fazla kaç gün dayanılır?

İNSAN SUSUZ YAŞAYABİLİR Mİ?

Bedenimizin yemek yemeden ortalama 3 haftaya kadar dayanabiliyor fakat su, bambaşka bir konu. Susuzluğa dayanma süresini belirleyen birinci etken ortam sıcaklığı. Vücudun ne kadar hareket ettiği ise sınırı belirleyen ikinci etken.

Ortam sıcaklığının düşük, hareketliliğin az olduğu koşullarda 1 haftaya kadar dayanan vakalar kaydedilmiş. Ancak bu süre, kaydedilen vakaların yaşamını yitirdiği anı ifade ediyor. Ölüm durumu gerçekleşmeden çok daha öncesinde birçok organda tedavisi imkansız hale gelen hasarlar ortaya çıkıyor. Ortalama bir insanın susuzluğa dayanma süresi ise 3 ila 4 gün olarak kaydediliyor.

BİR İNSAN SUSUZ KAÇ GÜN YAŞAYABİLİR?

Yetişkin bir insanın bedeninin en az %60'ı sudan oluşuyor. Yaşayan her bir hücrenin fonksiyonunu devam ettirebilmesi için suya gereksinimi var. Su, eklemlerimiz için kayganlaştırıcı görevi görüyor, terleme yoluyla beden ısımızı düzenliyor ve atıkların vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Duke Üniversitesi’nden Claude Piantodosi, “Dış mekanda ortalama sıcaklık seviyelerinde 100 saate kadar su içmeden dayanabilirsiniz” diyor. “Eğer hava serinse biraz daha dayanabilirsiniz. Doğrudan güneş ışığına maruz kalıyorsanız daha az dayanırsınız.”