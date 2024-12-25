Emma adlı bir oyuncunun alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yaşadığı çöküşün ardından rehabilitasyon sürecine odaklanan, Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla bağımlılık ve kimlik arayışını derinlemesine ele alan sürükleyici oyun 'İnsanlar Mekanlar Nesneler' 9 Ocak akşamı Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşacak. Oyun geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan bir insanın hikayesini tiyatroseverlere etkileyeci bir sahnelemeyle anlatacak.

Yapımını idPRo ve Zorlu PSM’nin, yürütücü yapımcılığını Omnia’nın üstlendiği İnsanlar Mekanlar Nesneler’de Yönetmenliğini İbrahim Çiçek’in üstlendiği Yutmak oyunuyla 2017 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Merve Dizdar'ın yanı sıra Nihal Koldaş, Selçuk Borak, Kerem Arslanoğlu, Bora Akın ve Ferhat Güneş rol alıyor. Sahne ve kostüm tasarımını Ceyda Balaban’ın üstlendiği oyunun ışık tasarımı Yakup Çartık, koreografisi ise Taner Güngör’e ait.