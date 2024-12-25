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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'İnsanlar Mekanlar Nesneler' 9 Ocak'ta Zorlu PSM'ye geliyor

        'İnsanlar Mekanlar Nesneler' 9 Ocak'ta geliyor

        Merve Dizdar'ın etkileyici performansıyla bağımlılık ve kimlik arayışını derinlemesine ele alan, Duncan McMillan'ın ödüllü oyunu People Places and Things'den uyarlanan 'İnsanlar Mekanlar Nesneler' 9 Ocak akşamı Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 00:50 Güncelleme: 25.12.2024 - 00:50
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        'İnsanlar Mekanlar Nesneler' geliyor
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        Emma adlı bir oyuncunun alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yaşadığı çöküşün ardından rehabilitasyon sürecine odaklanan, Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla bağımlılık ve kimlik arayışını derinlemesine ele alan sürükleyici oyun 'İnsanlar Mekanlar Nesneler' 9 Ocak akşamı Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşacak. Oyun geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan bir insanın hikayesini tiyatroseverlere etkileyeci bir sahnelemeyle anlatacak.

        Yapımını idPRo ve Zorlu PSM’nin, yürütücü yapımcılığını Omnia’nın üstlendiği İnsanlar Mekanlar Nesneler’de Yönetmenliğini İbrahim Çiçek’in üstlendiği Yutmak oyunuyla 2017 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Merve Dizdar'ın yanı sıra Nihal Koldaş, Selçuk Borak, Kerem Arslanoğlu, Bora Akın ve Ferhat Güneş rol alıyor. Sahne ve kostüm tasarımını Ceyda Balaban’ın üstlendiği oyunun ışık tasarımı Yakup Çartık, koreografisi ise Taner Güngör’e ait.

        Cesaret üzerine bir oyun: İnsanlar Mekanlar Nesneler

        Duncan MacMillan’ın People Places and Things adlı oyunundan İbrahim Çiçek çevirisi ve rejisiyle korkularının üstüne gidebilen, gerçekle yüzleşebilen ve kendini seven bir sürece adım atan Emma’nın bağımlıklarından kurtulma hikayesi İnsanlar Mekanlar Nesneler’in 9 Ocak prömiyerinden sonra 13-14-25 ve 26 Ocak gösterimlerinin biletleri passo.com.tr ve bileninial'da satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #Merve Dizdar
        #İnsanlar Mekanlar Nesneler
        #tiyatro
        #OYUN
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