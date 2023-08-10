İnsanlık tarihine ışık tutan Karahantepe'de 2023 kazıları başladı

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GEÇİCİ ÇATI PROJESİ HAYATA GEÇİYOR Yeni etap çalışmaları hakkında bilgi veren Kural, "2023 yılında daha çok bugüne kadar kazısı yapılan alanlarda devam etmeyi ve bu kalıntıları koruma-sağlamlaştırma işlemleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Alanın zorlu doğa koşullarına sahip olduğunu belirten Kural, şunları kaydetti:

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"Burası doğa koşulları zor bir yer. Yani ısı farkı çok sert olduğu bir yer, rüzgar alan bir yer. Dolayısıyla gerek yapıların duvarları gerekse dikili taşların üzerindeki kabartmalar bu şartlardan olumsuz yönde ciddi şekilde etkilenmeye açık. Alanın da korunmasına yönelik birtakım proje çalışmalarımız oldu. Bugüne kadar tasarım niteliğinde 7 çatı projesi çalışıldı.