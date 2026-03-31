        Teknoloji İnsanlık yeniden Ay yolunda: Nasa 50 yıl sonra Ay'a astronot yolluyor!

        İnsanlık yeniden Ay yolunda: Nasa 50 yıl sonra Ay'a astronot yolluyor!

        NASA, yaklaşık 50 yıl sonra Ay'a insanlı dönüş için geri sayımı başlattı. Artemis II göreviyle astronotlar bu kez Ay'a inmeyecek ama etrafında tur atarak Dünya'ya dönecek. Yaklaşık 10 gün sürecek bu yolculuk, insanlığın Ay'a yeniden ayak basacağı sürecin en kritik adımlarından biri olarak görülüyor.

        Giriş: 31.03.2026 - 11:22 Güncelleme:
        1

        İnsanlık, 1972’den bu yana ilk kez Ay yolculuğuna bu kadar yakından tanıklık etmeye hazırlanıyor. NASA’nın Artemis II göreviyle astronotlar, yaklaşık 50 yıl sonra Ay’a yeniden gidecek; iniş yapmadan yörüngede tur atarak Dünya’ya dönecek.

        2

        NASA’dan 50 yıl sonra Ay’a insanlı görev

        NASA, yaklaşık 50 yıl aradan sonra yeniden insanlı Ay görevi için geri sayıma geçti. ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Space Center’da yürütülen hazırlıklar kapsamında, Artemis II test uçuşunun gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        3

        Yolculuk 10 gün sürecek

        Ancak bu görev, Ay’a iniş yapılacak bir misyon değil. Astronotların Ay’ın etrafında dolanarak Dünya’ya geri döneceği bir test uçuşu niteliği taşıyan görevde, Space Launch System (SLS) roketi ile Orion uzay aracı kullanılacak. Yaklaşık 10 gün sürmesi planlanan yolculukta, sistemlerin insanlı uçuş koşullarındaki performansı değerlendirilecek.

        4

        Ay'ın yörüngesinde tam tur

        Artemis II kapsamında NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı’ndan Jeremy Hansen görev alacak. Mürettebat, Dünya’dan fırlatıldıktan sonra Ay’a doğru ilerleyerek Ay yörüngesinde tur atacak ve ardından 10 Nisan'da Pasifik Okyanusu'na planlanan inişle Dünya'ya geri dönecek. Görev, hem uzay araçlarının hem de astronotların derin uzay koşullarına hazırlığını test etmeyi amaçlıyor.

        5

        Astronotlar karantina altında

        Hazırlık sürecinde astronotlar, sağlık durumlarını korumak amacıyla karantina altında tutuluyor. Aynı zamanda düzenli uyku ve beslenme programı uygulanırken, ekip roketin durumu ve hava koşullarına ilişkin güncellemeleri yakından takip ediyor.

        6

        Fırlatma anı NASA üzerinden canlı olarak yayınlanacak

        Fırlatma sürecine ilişkin canlı yayın 1 Nisan’da Türkiye saatiyle 14.45’te başlarken, Artemis II’nin planlanan fırlatma saati 2 Nisan gecesi 01.24 (TSİ) olarak açıklandı.Tüm yayınlar NASA’nın resmi platformları üzerinden izlenebilecek.

        7

        En son insanlı uzay yolculuğu 1972 Apollo sırasındaydı

        Öte yandan Artemis II, insanlığın Ay’a dönüş yolculuğunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. En son 1972 yılında gerçekleştirilen Apollo 17 görevinin ardından yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez insanlar Ay’a bu kadar yaklaşacak. Artemis II’nin başarıyla tamamlanmasının ardından planlanan Artemis III göreviyle birlikte astronotların yeniden Ay yüzeyine iniş yapması hedefleniyor.

        Fotoğraf kaynak: AA, NASA

        Haber kaynak: NASA

