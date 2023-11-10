Inside Out 2 yeni duygular ile geri dönüyor: Pixar Inside Out 2 ne zaman çıkacak?

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Yönetmenliğini Pete Docter'ın yaptığı 2015 yapımı Pixar Animasyon Stüdyoları tarafından üretilen Inside Out Türkiye'de Ters Yüz ismiyle yayınlandı. 11 yaşındaki küçük bir kızın ana karakter olduğu film; altı ana duyguyu anlatıyor. Peki, Pixar Inside Out 2 ne zaman çıkacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...