Çocuklar için Instagram geliyor 0:00 / 0:00

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Sosyal ağ Instagram için çocuklar ve gençlere yönelik yeni güvenlik özelliklerini devreye alan Facebook, şimdi de 13 yaşın altındaki çocuklar için Instagram uygulaması geliştirmek için çalışmalara başladı. Çocuklar için Instagram projesinin başında ise daha önce YouTube'un çocuklara yönelik ürünü YouTube Kids uygulamasını geliştiren ekibe liderlik eden Pavni Diwanji’nin olduğu belirtildi.

BuzzFeed'e konuşan Instagram’ın başkan yardımcısı Vishal Shah, "Gençlik çalışmalarını Instagram için bir öncelik olarak belirledik ve bunu bu yılın ilk yarısı için öncelik listemize ekledik" dedi.

'İKİ ÖNCELİĞİMİZ VAR'

Shah, "İki şeye odaklanacağız: Birincisi, gençler için mümkün olan en güvenli deneyimi sağlamak için bütünlük ve gizlilik çalışmalarımızı hızlandırmak. İkincisi ise 13 yaşın altındakilerin güvenle kullanabileceği bir Instagram sürümü oluşturmak" diye konuştu. Halihazırda Instagram politikaları çerçevesinde 13 yaşın altındaki çocukların uygulamayı kullanması yasak, ancak bir ebeveyn veya yönetici bir hesabı onun adına yönetebiliyor.

“Instagram Çocuk” uygulamasının doğrudan Instagram başkanı Adam Mosseri tarafından denetleneceğini ve ekibin başında ise daha önce Google’da YouTube Kids ve diğer çocuk odaklı ürünleri yöneten ve şu anda Facebook başkan yardımcısı olan Pavni Diwanji’nin olacağı ifade edildi.

INSTAGRAM ÇOCUKLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Instagram, 16 Mart’ta yaptığı açıklama ile platformu üzerindeki gençleri ve çocukları korumaya yönelik bir dizi yeni özelliği devreye aldığını duyurmuştu. Bu kapsamda mesajlaşma özelliğine gelen yenilikle birlikte artık Instagram’daki kullanıcılar, kendilerini takip etmeyen 18 yaş altındaki diğer kullanıcılara doğrudan mesaj (DM) gönderemeyecek.

DM’lerde bu şekilde bir kısıtlamaya gidecek olan Instagram, ayrıca kullanıcıların gerçek yaşını tespit etmek için geliştirdiği yeni yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini devreye sokacağını açıklamıştı.