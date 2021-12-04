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Instagram çöktü mü? İnstagram hikaye neden atılamıyor?

Dünyaca ünlü sosyal medya devi Instagram, bir kez daha erişim kesintileriyle gündemde. Kullanıcılar Instagram çöktü mü, neden hikaye atılamıyor sorularını araştırıyor.

Instagram çöktü mü? İnstagram hikaye neden atılamıyor?

Sosyal medya devleri Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta bağlantı sorunları yaşanıyor. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram'da kullanıcılar akış yenilenemekte ve hikaye görüntülemekte güçlük yaşıyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Özellikle post paylaşımı yapmak isteyenler merak içerisinde "Instagram çöktü mü?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hemen belitelim ki bazen çok sık post ve yoğun paylaşım durumunda Instagram'da "Tekrar Dene" hatası verilebiliyor. Bu durumda ise uygulamanın güncellenmesi ile sorun çözülüyor.

Yani Insatgram çökmedi. "Tekrar Dene" hatası ile karşılaşırsanız Instagram uygulamanızı güncelleyip yeniden deneme yapabilirsiniz.

İnstagram'da geçici bir sorunun olduğu ve bu sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor.

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