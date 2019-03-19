Son zamanların en popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da kullanıcı sayısı giderek artıyor. Diğer sosyal ağlar kullanıcı kaybederken Instagram'a olan ilgi her geçen gün büyüyor.

Kullanıcılar Instagram'da fotoğraf ile birlikte video paylaşımları da yapıyorlar. Peki Instagram'da paylaşılan videolar telefona, tablete ve bilgisayara nasıl indirilir? İşte Instagram’dan video ve fotoğraf indirmenin en basit yöntemi…

INSTAGRAM’DA VİDEO VE FOTOĞRAF NASIL İNDİRİLİR?

Instagram’da paylaşılan bir fotoğraf veya videoyu doğrudan indirmek mümkün değil. Ancak video ve fotoğraf indirmek aslında çok kolay.

- https://downloadgram.com/ adresine girin

- İndirmek istediğiniz video ve fotoğrafın postunu açarak linki kopyalayın.

- Sonrasında https://downloadgram.com/ linkini tıklayın.

- Açılan sayfanın ortasında yer alan kısma daha öncesinde kopyaladığınız linki yapıştırın.

- Ardından “Download” yazan butona tıklayın.

- Akabinde yeşil renkte beliren “Download video” veya “Download photo” yazan butona tıklayın.

- Video veya fotoğraf otomatik olarak indirilecek.

Instagram'da fotoğraf veya video indirmek için tıklayın