Instagram hesabının askıya alınması ne demek?

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Instagram, Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayarak sorunun farkında olduklarını ve çözümü için uğraştıklarını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, "Bazılarınızın Instagram hesabına erişim sorunları yaşadığının farkındayız. Bu sorunu inceliyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme: "Hesabım askıya alındı" sorunu giderildi

Bugün yaklaşık olarak saat 16.00'da başlayan problem, saat 17.50 itibarıyla giderildi. Herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmadan hesabınıza giriş yapabilirsiniz.