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Instagram hesabının askıya alınması ne demek?

En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram, hesapların askıya alınmasıyla gündemde. Instagram kullanıcıları hesabının askıya alınma endişesi yaşarken, hesabı askıya alınlar çözümü internette arıyor. Birçok iPhone kullanıcısı Instagram’a giriş yaparken sorun yaşadığını belirtirken, hesaba giriş yaparken hata verdiğini vurguladı. İşte Instagram hesabı askıya alınmasının çözümü, hakkında merak edilen soruların yanıtı...

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  • Instagram hesabının askıya alınması ne demek? Instagram hesabının askıya alınmasının çözümü, nasıl düzelir?

    Instagram kullancıları iPhone cihazlarından Instagram’a giriş yaparken sorun yaşadıklarını dile getirdi. Instagram hesabanıza giriş yaparken, hesabınız askıya alındı uyarısı ile karşılaşıyorsanız çözümü haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki Instagram hesabının askıya alınması ne demek? Instagram hesabının askıya alınmasının çözümü, nasıl düzelir? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...
  • Instagram hesabının askıya alınması ne demek? Instagram hesabının askıya alınmasının çözümü, nasıl düzelir?

    INSTAGRAM HESABININ ASKIYA ALINMASI NE DEMEK?

    Instagram hesabınızın askıya alındığı uyarısı ile karşılaşıyorsanız, sosyal medyada pek çok kullanıcı bu problemi yaşıyor. Sadece Türkiye’de değil dünya genelinde binlerce kullanıcının hesabı durup dururken askıya alınmış durumda. Bu da sorunun Instagram kaynaklı olduğu anlamına geliyor.

     
  • Instagram hesabının askıya alınması ne demek? Instagram hesabının askıya alınmasının çözümü, nasıl düzelir?

    INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

    Instagram, Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayarak sorunun farkında olduklarını ve çözümü için uğraştıklarını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, "Bazılarınızın Instagram hesabına erişim sorunları yaşadığının farkındayız. Bu sorunu inceliyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Güncelleme: "Hesabım askıya alındı" sorunu giderildi

    Bugün yaklaşık olarak saat 16.00'da başlayan problem, saat 17.50 itibarıyla giderildi. Herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmadan hesabınıza giriş yapabilirsiniz. 

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