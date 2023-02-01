Çekirge 2 kez sıçrayabilir mi? Bu soru dünyaca ünlü Instagram’ın yaratıcıları yeni bir uygulamayı hayata geçirdiğinde akıllara geliyor.

2010 yılında Instagram uygulamasını hayata geçirerek global çapta fark yaratan bir uygulamanın kurucuları olmayı başaran Kevin Systrom ve Mike Krieger yepyeni bir atılımın peşinden gidiyorlar. İkili, aralarında ‘Artifact’ adını verdikleri haber okuma uygulamasının da yer alacağı birçok sosyal uygulamayı bir arada keşfetmeyi sunan bir girişimi hayata geçirmek için adım attı.

'MODERN BİR HABER UYGULAMASI'

Uygulamanın kendisi henüz halka açık değil, ancak ilgilenen kullanıcıların ön kayıt yaptırabileceği bir bekleme listesi sunuyor. Açıklandığı gibi, Google'ın 2013 yılında kapattığı uzun zaman önce RSS haber okuyucu uygulaması olan Google Reader'da modern bir rakip gibi görünüyor. Bu durum dışında, Artifact, son kullanıcının deneyimini kişiselleştirmek için makine öğrenimini kullanan ve aynı zamanda kullanıcıların arkadaşlarıyla karşılaştıkları makaleleri tartışmalarına olanak tanıyan sosyal öğeler ekleyen bir haber okuyucu olarak tanımlanıyor. Aslına bakılırsa, Google Reader benzer bir özelliğe sahipti, ancak uygulamanın kendisinin RSS beslemelerini doğrudan ekleyecek kullanıcı tarafından programlanması gerekiyordu.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR YAPAY ZEKÂ’LI HABER KAYNAĞI

Artifact’i diğerlerinden ayıracağı en büyük özellik olarak ise yapay zekâ kullanımı gösteriliyor. Uygulamanın internet sitesinde Artifact, “Yapay zekâ tarafından yönlendirilen kişiselleştirilmiş bir haber akışı” olarak tanımlanıyor.

Bununla birlikte uygulama, farklı büyük ve küçük haber içerikleri üreten internet sitelerinin makalelerini ve haberlerini içerisinde birleştirerek kullanıcılarına sunacak.

Aynı zamanda internet sitesinde indirmek için giren kullanıcıları yeni uygulama, “Şu anda özel beta sürümündeyiz. Telefon numaranızı girip bekleme listesine girebilirsiniz, sonrasında-size kişisel bir davet bağlantısı gönderilecek” şeklinde bir metin ile karşılıyor.

Diğer önemli özellikler arasında yorum kontrolleri, yorumlarının yanında takip ettiğiniz kişiler tarafından yayınlanan makaleler için ayrı akışlar ve gönderileri daha özel olarak tartışmak için bir doğrudan mesaj gelen kutusu yer aldığı da belirtiliyor.

TAMAMEN ORİJİNAL Mİ?

Ancak açıklandığı gibi Artifact tamamen orijinal görünmüyor - yalnızca Google Reader tipi bir deneyimde modern bir bükülme gibi görünmekle kalmıyor, aynı zamanda Flipboard, SmartNews ve Newsbreak gibi kişiselleştirme öğelerini içeren hem yeni hem de eski çeşitli diğer haber okuma uygulamalarıyla da benzer özellikleri öne çıkıyor. Aynı zamanda Pocket ve yeni rakibi Matter'a da haber okuma, öneriler ve yorumların bir kombinasyonunu sunuyor.

Bu durum da, Artifact ne kadar farklılaşmış olursa olsun, tüketicilerin Apple News ve Google News ile zaten yerleşik haber uygulamalarına sahip olduğu pazarda bir dizi rekabetle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

INSTAGRAM NASIL BÜYÜMÜŞTÜ

2010 yılında, Kevin Systrom ve Mike Krieger’ın kuruculuğunu üstlendiği Instagram, ilk yatırımını Burbn projesi hayattayken almıştı. Mart 2010’da Andreessen Horowitz ve Baseline Ventures ortaklığıyla 500.000 dolar yatırım aldı. Şubat 2011 yılında, aralarında Twitter’ın kurucularından olan Jack Dorsey’in bulunduğu 7 kişilik yatırımcı grubundan 7 milyon dolar yatırım aldı. Instagram Nisan 2012’de Facebook’a 1 milyar dolara satılmadan önce toplamda 57.5 milyon dolar yatırım almıştı.

Instagram 1 milyar dolar değerine ulaştığı 2012 yılında 13 kişilik bir ekibe sahipti. Sadece 27 milyon kullanıcısı vardı. 2019 sonlarında ise an itibariyle 879 milyon kullanıcıya ve 100 milyar dolar değerine sahip hale geldi.

META, Instagram’ı satın aldıktan sonra üzerinde çeşitli çalışmalar yaptı. Video ekleme, sponsorlu içerikler, işletme hesabı, hikâye özelliği ve kamera filtreleri gibi özellikler eklenerek Instagram bambaşka bir uygulama haline getirildi.