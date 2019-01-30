instagram dil değiştirme nasıl yapılır? Instagram dil ayarları nasıl düzeltilir sorularını instagram hesabı ingilizce olanlar tarafından sıkça araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde popüler fotoğraf ve video paylaşım sitesi instagram, uygulmasında bir güncellemeye gitti. Güncellemenin ardından instagram ingilizce dili oldu. Instagram hesabını Türkçe'ye çevirmek isteyen vatandaşlar ise, dil ayarlarını değiştirmek için uğrasıyor fakat dil ayarını değiştirmeye çalışsanız da değiştiremiyorsunuz. Yetkililer tarafından ise dil sorunu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM DİL DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR? DİL AYARLARI

Instagram'ı ingilizce diline dönen vatandaşlar öncelikle profil hesabını açmalı, daha sonra sağ tarafta bulunan Setting (Ayarlar) kısmına gelmeli, ardından sayfayı aşağıya doğru kaydırdığınızda göreceğiniz Languages (Dil) seçeneğini tıklayın. Son olarak Türkçe kutucuğunu işaretleyin.

Yukarıda anlatılan instagram dil ayarları hem android hem de iOS cihazlar için geçerlidir.