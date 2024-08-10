Instagram son dakika gelişmeleri 10 Ağustos: Instagram ne zaman açılacak, bugün açılır mı, erişim engeli ne zaman kalkacak?

INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram’a erişim kısıtlandı. 2 Ağustos'ta BTK Başkanı’nın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Yasası’nın 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili resen erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.