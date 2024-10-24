Instagram ve X açıldı mı, düzeldi mi?
Dün, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında sosyal medyaya erişimde kısıtlamalar yaşanıyordu. Peki, 24 Ekim Çarşamba Instagram ve x düzeldi mi? İşte, detaylar...
Dün, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında sosyal medyada erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı Instagram ve X'in son durumunu merak ediyor. Peki, Instagram ve X açıldı mı, düzeldi mi, erişim sorunu kalktı mı?
X AÇILDI MI, DÜZELDİ Mİ?
X kullanıcıları dün geceden beri X hesaplarına girmekte zorlandıklarını ve ana sayfalarının güncellenmediğini belirtiyor. X'te yaşanan 'yavaşlama' durumu devam ediyor.
INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?
Instagram da aynı şekilde ana sayfada güncelleme sorunu devam ediyor.