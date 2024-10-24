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        Haberler Bilgi Gündem Instagram ve X çöktü mü, erişim engeli mi getirildi, kapatıldı mı? Twitter ve Instagram ne zaman açılacak, açıldı mı, düzeldi mi?

        Instagram ve X açıldı mı, düzeldi mi?

        Dün, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında sosyal medyaya erişimde kısıtlamalar yaşanıyordu. Peki, 24 Ekim Çarşamba Instagram ve x düzeldi mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 07:47 Güncelleme: 24.10.2024 - 07:58
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        Dün, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında sosyal medyada erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı Instagram ve X'in son durumunu merak ediyor. Peki, Instagram ve X açıldı mı, düzeldi mi, erişim sorunu kalktı mı?

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        X AÇILDI MI, DÜZELDİ Mİ?

        X kullanıcıları dün geceden beri X hesaplarına girmekte zorlandıklarını ve ana sayfalarının güncellenmediğini belirtiyor. X'te yaşanan 'yavaşlama' durumu devam ediyor.

        3

        INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

        Instagram da aynı şekilde ana sayfada güncelleme sorunu devam ediyor.

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        X VE INSTAGRAM HAKKINDA BİR AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

        Yetkililerden konu hakkında bir açıklama gelmedi.

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