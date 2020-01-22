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Oğuzhan Gözlek ogozlek@haberturk.com

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da artık her kullanıcı kendi filtresini yapabiliyor. Çeşitli programlar yardımıyla oluşturulabilen filtreler ön veya arka kamera kullanılarak Instagram'ın hikaye özelliğinde paylaşılabiliyor.

Son dönemde daha da popüler hale gelen filtreler, Instagram'a yükleyen kullanıcının profiline girilerek veya filtreyi kullanarak paylaşım yapan kullanıcıların hikayelerinden kaydedilerek uygulanabiliyor.

Kullanıcıların yoğun ilgisini çeken filtreler, fotoğraf veya videoları görsel açıdan daha güçlü hale getirmek için kullanılırken, bazı filtreler de yüz hatlarını kullanarak oluşturduğu görseller ve oyunlarla Instagram'ın hikaye özelliğini kullanıcılar için daha eğlenceli hale getirebiliyor.

"Hangi millete ait görünüyorsun", "hangi süper kahramana benziyorsun" veya "kaç IQ'sun" gibi filtreler kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilirken son zamanların en çok kullanılan filtresi ise "kaç yaşında görünüyorum" oldu.

Endonezyalı bir yazılımcı olan Perdy Ferdiansyah tarafından Instagram'a yüklenen filtre, insanların yüz hatlarını kullanarak kaç yaşında göründüklerini söylüyor.

Söz konusu filtre, ünlü isimlerin de paylaşımıyla giderek yaygınlaştı.

Öte yandan her gün milyonlarca insan tarafından uygulanan filtreler, soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

YENİ TEHDİT FİLTRELER Mİ?

Kullanıcıların eğlence için kullandığı filtreler siber güvenliğin de bir konusu haline gelmiş durumda. Geliştirilen yapay zeka programlarıyla insanların yüzlerini tarayan filtrelerin güvenilirliği, sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanıyor.

"Filtreler kullanılarak bütün galeriye ulaşılabilinir mi?", "Taranan yüz başka bir amaçla kullanılır mı?" gibi sorular kullanıcılar tarafından sıklıkla sorulurken daha önce de insanların yüz hatlarını tarayarak yüze farklı görünümler kazandıran FaceApp uygulamasıyla gündeme gelen tartışma, Instagram'da uygulanan filtrelerle yeniden alevlendi.

Konuya ilişkin Instagram'dan henüz bir açıklama gelmedi ancak her gün birçok kullanıcı tarafından Instagram'a yüklenen filtreler kullanıcılar tarafından ilgiyle kullanılmaya devam ediyor.