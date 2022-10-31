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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya genelinde Instagram hesapları askıya alındı! Açıklama geldi...

iPhone kullanıcılarının Instagram’a giriş yapamamasının ardından, sorunun ne olduğu merak konusu oldu. Birçok kişinin hesabı da Instagram tarafından askıya alındı. Konuyla ilgili olarak Instagram'dan açıklama geldi...

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  • SON DAKİKA | Instagram çöktü: Hesaplar askıya alındı, kullanıcıları uygulamadan atıyor! Açıklama geldi... Instagram hesabım neden askıya alındı, ne oldu, nasıl çözülür?

    Birçok kullanıcı dünya genelinde bugün Instagram’da yaşadığı sorunları dile getirmeye başladı. Kullanıcılar sabah saatlerinde iPhone cihazlarından Instagram’a giriş yaparken sorun yaşadıklarını dile getirmişlerdi. İPhone telefonlarda Instagram’a giriş yaparken hata veriyor ve kullanıcıları dışarı atıyordu. Bu sefer de kullanıcılar hesaplarının askıya alındığını duyurdu ve sorunlarını sosyal medyadan paylaştı.
  • SON DAKİKA | Instagram çöktü: Hesaplar askıya alındı, kullanıcıları uygulamadan atıyor! Açıklama geldi... Instagram hesabım neden askıya alındı, ne oldu, nasıl çözülür?

    HESAPLAR ASKIYA ALINDI

    Instagram hesaplarına girmeye çalışan kullanıcılar, hesaplarının askıya alındığını bu uyarı ile öğrendi.
  • SON DAKİKA | Instagram çöktü: Hesaplar askıya alındı, kullanıcıları uygulamadan atıyor! Açıklama geldi... Instagram hesabım neden askıya alındı, ne oldu, nasıl çözülür?

    INSTAGRAM’DAN AÇIKLAMA GELDİ!

    Instagram kullanıcıların problemine karşılık verdi ve sorunu çözeceğini söyledi "Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

     
  • SON DAKİKA | Instagram çöktü: Hesaplar askıya alındı, kullanıcıları uygulamadan atıyor! Açıklama geldi... Instagram hesabım neden askıya alındı, ne oldu, nasıl çözülür?

    INSTAGRAM HESABI NEDEN ASKIYA ALINIR?

    Normal şartlarda Instagram bir hesabı askıya alırken, o hesabın bir kuralı ihlal etmiş olması gerekir. Bunun temel nedeni sürekli olarak kopya içerikler üretmek, müstehcen içerikler paylaşmak, diğer kullanıcıları rahatsız etmek gibi pek çok gerekçe bulunuyor.
  • SON DAKİKA | Instagram çöktü: Hesaplar askıya alındı, kullanıcıları uygulamadan atıyor! Açıklama geldi... Instagram hesabım neden askıya alındı, ne oldu, nasıl çözülür?

    ASKIYA ALINAN HESAPLAR NASIL GERİ AÇILIR?

    Instagram bir hesabı askıya aldığında bir süre giriş yapmasını yasaklıyor ve kullanıcılarına hesaplarını kurtarması için doldurması gereken bir form öneriyor.

    Eğer hesabınızın yanlışlıkla askıya alındığını düşüyorsanız ‘help.instagram.com’ adresi üzerinden formda yer alan bilgileri doldurarak hesabınızı kurtarabilir ve itiraz edebilirsiniz.

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