INSTAGRAM HESABI NEDEN ASKIYA ALINIR?

Normal şartlarda Instagram bir hesabı askıya alırken, o hesabın bir kuralı ihlal etmiş olması gerekir. Bunun temel nedeni sürekli olarak kopya içerikler üretmek, müstehcen içerikler paylaşmak, diğer kullanıcıları rahatsız etmek gibi pek çok gerekçe bulunuyor.