META hisseleri çöktü!

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Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının sahibi olan META, borsada çöktü!

Bilanço açıklayan şirket, borsanın açılışında yüzde 25'lik düşüş yaşadı. Böylece hisseler, 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geldi.

META, yılın son çeyreğinde 30-32.5 milyar dolarlık hasılat beklentisi nedeniyle hayal kırıklığı yaratmıştı. Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 azalarak 27.7 milyar dolara geriledi. Meta, 2021'in üçüncü çeyreğinde 29 milyar dolar gelir elde etmişti.

DEĞERİ 677 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Şirketin değeri bu yıl 677 milyar dolar düşüş yaşadı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Metaverse yatırımları nedeniyle şirketin zarar ettiği yönündeki eleştirilere, "Kısa vadeli gelir düşüşü yaşasak da atacağımız temeller güçlü bir büyüme yaşayacağımız gösteriyor" diye konuştu.