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        Haberler Ekonomi Teknoloji Intel'den 11 milyar dolarlık satış - Teknoloji Haberleri

        Intel'den 11 milyar dolarlık satış

        Intel, İrlanda'daki yeni üretim tesisi için kurulan ortak girişimdeki yüzde 49'luk hissesini 11 milyar dolar karşılığında satmak üzere Apollo Global Management ile anlaşmaya vardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:33 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:33
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        Intel'den 11 milyar dolarlık satış
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        Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Apollo, Intel'in aşırı ultraviyole litografi makineleri kullanılarak Intel 4 üretilmesi için İrlanda'da kurulan Fab 34'e ait ortak girişimdeki hissesini satın alacak.

        11 milyar dolarlık anlaşmanın bu yıl tamamlanması bekleniyor.

        Intel'in 18,4 milyar dolar yatırım yaptığı, Avrupa'daki ilk yüksek hacimli aşırı ultraviyole litografi üretim merkezi olan Fab 34, Eylül 2023'te İrlanda'nın Leixlip kentinde faaliyete geçmişti.

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