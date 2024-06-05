Intel'den 11 milyar dolarlık satış Intel, İrlanda'daki yeni üretim tesisi için kurulan ortak girişimdeki yüzde 49'luk hissesini 11 milyar dolar karşılığında satmak üzere Apollo Global Management ile anlaşmaya vardı

Anadolu Ajansı Giriş: 05.06.2024 - 15:33 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:33 facebook

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