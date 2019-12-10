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HaberlerFutbolInter Barcelona MAÇI CANLI YAYIN! Inter Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

Inter - Barcelona | CANLI YAYIN

Inter - Barcelona maçının canlı yayını HTSPOR'da! Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçında Inter, Barcelona'yı konuk ediyor. Bu karşılaşma öncesinde Barcelona 11 puanla lider, Inter ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor

Inter Barcelona

Antonio Conte yönetimindeki Inter, Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'ndaki 6. hafta mücadelesinde Barcelona'yı konuk ediyor.

INTER - BARCLEONA

SAAT: 23.00
STAT: San Siro
HAKEM: Björn Kuipers
YAYIN: beIN SPORTS

INTER: Handanovic, Godin, Vrij, Skriniar, D'Ambrosio, Vecino, Valero, Brozovic, Biraghi, Lukaku, Lautaro Martinez
YEDEKLER: Padelli, Dimarco, Bastoni, Politano, Lazaro, Candreva, Esposito
TEKNİKDİREKTÖR: Antonio Conte

BARCELONA: Neto, Todibo, Lenglet, Umtiti, Wague, Rakitic, Vidal, Firpo, Perez, Alena, Griezmann
YEDEKLER: Ter Stegen, Morer, Busquets, De Jong, Fati, Araujo, Suarez
TEKNİKDİREKTÖR: Ernesto Valverde

5. maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantileyen Barcleona, Devler Ligi'ne Borussia Dortmund'la 0-0 berabere kalarak başladı. Inter'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Katalan devi, Slavia Prag'ı da aynı skorla geçtikten sonra Camp Nou'da Çekya temsilcisiyle 0-0 berabere kaldı. Barcelona, 5. hafta mücadelesinde ise Dortmund'u 3-1 mağlup etti.

Devler Ligi'ne 1-1'lik Slavia Prag mücadelesiyle başlayan Inter, 2. hafta karşılaşmasında Barcelona'ya 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu. Borussia Dortmund'u 2-0 yendikten sonra 4. hafta karşılaşmasında 3-2 mağlup olan Inter, 5. hafta mücadelesinde ise Slavia Prag'ı 3-1'lik skorle yendi.

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