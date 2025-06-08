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        Haberler Spor Futbol İtalya Inter'de Marko Arnautovic'ten ayrılık açıklaması! - Futbol Haberleri

        Inter'de Marko Arnautovic'ten ayrılık açıklaması!

        İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Marko Arnautovic, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte lacivert-siyahlılardan ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 18:34 Güncelleme: 08.06.2025 - 18:34
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        Arnautovic'ten ayrılık açıklaması!
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        Marko Arnautovic, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Inter'den ekibinden ayrıldığını açıkladı.

        Avusturyalı golcü, yaptığı açıklamada "Benim açımdan Inter'deki zamanım sona erdi. Artık Inter'de olmayacağım." dedi.

        Inter'de göreve gelmesi beklenen teknik direktör Cristian Chivu ile ilgili de görüşlerini aktaran Arnautovic, "Cristian'ın göreve gelmesinden dolayı çok mutluyum, onunla birlikte oynamıştım. Kendisiyle zaten konuştum; genç ve hırslı bir teknik direktör. Pek çok niteliğe sahip ve takıma yardımcı olabilir. Ama en önemlisi şu ki, bu takımı seviyor, Inter'i hayatı boyunca sevdi." açıklamasında bulundu.

        36 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezonda Inter ile 28 maça çıkıp 7 gol atarken 2 de asist yaptı.

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