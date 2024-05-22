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        Haberler Spor Futbol İtalya Inter'e büyük şok: Kulüp haczedildi! - Futbol Haberleri

        Inter'e büyük şok: Kulüp haczedildi!

        İtalyan devi Inter, kulüp sahibi Steven Zhang'in 386 milyon euro'luk borcunu ödeyememesi nedeniyle haczedildi ve yeni sahip Amerikan fon şirketi Oaktree oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 22:16 Güncelleme: 22.05.2024 - 22:16
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        İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluğa ulaşan ve milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter büyük bir şok yaşıyor.

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        Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir fon şirketi Inter'e borçlarından dolayı el koydu.

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        Inter'in eski sahibi olan Steven Zhang, Amerikalı fon şirketi Oaktree'ye olan 386 milyon euro'luk borcunu ödeyemedi ve şirket de bunun üzerine Inter'in yüzde 99.6 hissesine el koydu.

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        Haber Avrupa basınında büyük yankı uyandırırken Oaktree'nin 15-20 günlük yasal sürecin ve işlemlerin ardından 'resmi' olarak da kulübün sahibi olacağı belirtildi.

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        Steven Zhang, Inter başkanı olarak iki şampiyonluk, iki İtalya Kupası ve üç İtalya Süper Kupası kazandı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerini ise kaybetti.

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