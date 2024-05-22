Inter'e büyük şok: Kulüp haczedildi!
İtalyan devi Inter, kulüp sahibi Steven Zhang'in 386 milyon euro'luk borcunu ödeyememesi nedeniyle haczedildi ve yeni sahip Amerikan fon şirketi Oaktree oldu
İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluğa ulaşan ve milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter büyük bir şok yaşıyor.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir fon şirketi Inter'e borçlarından dolayı el koydu.
Inter'in eski sahibi olan Steven Zhang, Amerikalı fon şirketi Oaktree'ye olan 386 milyon euro'luk borcunu ödeyemedi ve şirket de bunun üzerine Inter'in yüzde 99.6 hissesine el koydu.
Haber Avrupa basınında büyük yankı uyandırırken Oaktree'nin 15-20 günlük yasal sürecin ve işlemlerin ardından 'resmi' olarak da kulübün sahibi olacağı belirtildi.
Steven Zhang, Inter başkanı olarak iki şampiyonluk, iki İtalya Kupası ve üç İtalya Süper Kupası kazandı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerini ise kaybetti.