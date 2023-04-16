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Haberler Futbol İtalya
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Inter - Monza: 0-1 (MAÇ SONUCU)

İtalya Serie A'da ilk 4'e kalma mücadelesi veren Inter, 30. haftada ağırladığı Monza'ya 1-0 yenildi. Milano ekibi bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir yara daha aldı.

Inter - Monza: 0-1 (MAÇ SONUCU)
AA

Ligde üst sıralara oynayan Inter, orta sıralardaki Monza'yı Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta, konuk Monza, 78. dakikada Luca Caldirola'nın golüyle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla, Monza puanını 38'e yükseltti ve 12. sıraya çıktı.

Inter ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde sergilediği iyi performansı, Serie A'ya yansıtamıyor. Mavi-siyahlı takım, ligde bu sezon 11. mağlubiyetini Monza'dan alırken, evinde oynadığı son 3 maçı da aynı skorla kaybetti. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Inter, son 7 haftada ise 5 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi.

Haftayı puansız kapatan Inter, lider Napoli'nin 24 puan gerisinde 51 puanla 5. sırada bulunuyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU FORMASINA KAVUŞTU

Bu arada, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 28 Mart’ta Hırvatistan'a karşı oynadığı maçta sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık 20 günlük aranın ardından takımı Inter’in Monza maçının kadrosunda yer aldı. Mücadelede yedek soyunan Çalhanoğlu, 71. dakikada Henrikh Mhkitaryan'ın yerine oyuna dahil olarak, yeşil sahalara döndü.

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