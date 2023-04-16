Bu sonuçla, Monza puanını 38'e yükseltti ve 12. sıraya çıktı.

Inter ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde sergilediği iyi performansı, Serie A'ya yansıtamıyor. Mavi-siyahlı takım, ligde bu sezon 11. mağlubiyetini Monza'dan alırken, evinde oynadığı son 3 maçı da aynı skorla kaybetti. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Inter, son 7 haftada ise 5 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi.

Haftayı puansız kapatan Inter, lider Napoli'nin 24 puan gerisinde 51 puanla 5. sırada bulunuyor.