        Haberler Bilgi Spor Inter-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Inter-Roma maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?

        Inter, Serie A'nın 31. haftasında Roma'yı ağırlıyor. Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele öncesinde, Inter-Roma maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Inter, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Kritik mücadele için bekleyiş sürerken milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, Inter-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? İşte Inter-Roma maçı muhtemel 11'leri...

        Giriş: 05.04.2026 - 19:19
        Serie A'nın 31. haftası dev bir maça sahne oluyor. Inter sahasında Roma ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan son 7 lig maçında ev sahibi ekipler sadece 1 galibiyet alabildi. Roma zorlu deplasmanda galip gelerek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, Inter-Roma maçının canlı yayın bilgisi sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Inter-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Inter-Roma maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı? İşte detaylar...

        INTER-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Inter-Roma maçı 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 21.45’te başlayacak.

        INTER-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Inter: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez

        Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Zeki, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas, Soule, Pellegrini, Malen

