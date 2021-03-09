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HaberlerGündem3. SayfaDİKKAT! Son dakika: Fırın sipariş etti, 12 bin liraya oyuncak gönderdiler
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Aslında fırın sipariş etmişti! Paketi açınca şoke oldu

İzmir'de yaşayan 33 yaşındaki Selin Çamlıtepe, internetten yaptığı alışveriş sonrası evine gelen paketle şoke oldu. Taşındığı evi için internet üzerinden satın aldığı fırının yerine oyuncak fırınla karşılaşan Çamlıtepe, "Bilindik bir internet sitesinden evime fırın siparişi verdim. Oyuncak fırın gelince aldığım fırının yanında hediye olarak verildiğini düşündüm ama öyle olmadı. Hakkımı arayacağım, hukuki yola başvuracağım" dedi

DİKKAT! Son dakika: Fırın sipariş etti, 12 bin liraya oyuncak gönderdiler
Aslında fırın sipariş etmişti! Bin pişman oldu
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DHA

İzmir'de yaşayan Selin Çamlıtepe'ye (33) yeni taşındığı evi için internet üzerinden satın aldığı fırının yerine oyuncak fırın gönderildi. Çamlıtepe, "Hakkımı arayacağım, hukuki yola başvuracağım" dedi.

Selin Çamlıtepe, yeni taşındığı evine, geçen şubat ayında, internet sitesi üzerinden fırın satın aldı. Ancak Çamlıtepe'ye gönderilen paketten pembe renkli oyuncak fırın ile oyuncak mutfak dolabı çıktı. Selin Çamlıtepe, hemen alışveriş yaptığı internet sitesinin yetkilerine ulaşmak istedi. Ancak kimseye ulaşamadı.

'BİLİNDİK BİR İNTERNET SİTESİNDEN SİPARİŞ VERDİM'

Eve gelen koliyi açtığında büyük bir şok yaşadığını ifade eden Çamlıtepe, "Bilindik bir internet sitesinden evime fırın siparişi verdim. Elime oyuncak fırın ulaştı. Çok mağdur durumdayım, çünkü sipariş ettiğim fırın için çok yüklü bir meblağ ödemiştim. İki oğlum var, oyuncak fırın onlara hediye bile olamaz. Bu konuda yasal yollardan gerekli her türlü işlemi yapacağım. İç hukuk yolları tükenirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar başvurmayı düşünüyorum" dedi.

'HEDİYE OLARAK DÜŞÜNDÜM AMA ÖYLE OLMADI'

Yaşadığı mağduriyetin ardından alışveriş yaptığı sitenin müşteri hizmetlerini aradığını ifade eden Çamlıtepe, "Ayrıca sayfa üzerinden müşteri şikayeti de oluşturdum. Sadece özür dilediler. Başka herhangi bir iletişim kurmadılar. Yenisini göndeririz, telafi ederiz gibi bir şey de demediler. Zaten ilk aramamda yanıt aldım. Sonraki aramalarıma da cevap vermediler. Bir kere daha benzer bir durumla karşılaşmıştım. O zaman da bot sipariş etmiştim ama yerine banyo terliği gelmişti. O zaman hukuki yola başvurmamıştım çünkü kargo gelir gelmez paketi açmıştım ve hemen iade etmiştim. Oyuncak fırın gelince aldığım fırının yanında hediye olarak verildiğini düşündüm ama öyle olmadı. Hakkımı bu sefer arayacağım. İnternetten sipariş ettiğime bin pişman oldum" diye konuştu.

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