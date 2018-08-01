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İntihar eden kızın ağabeyi tutuklu çıktı

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik yapılan soruşturmada incelemeye alınan 3 sır intihardan biri olan Nuray Tınar'la ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Oktar'ın önemli adamları arasında olduğu öne sürülen Tınar'ın ağabeyi Salih Tınar'ın soruşturma kapsamında tutuklandığı öğrenildi.

01.08.2018 - 17:07 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri tarafından Adnan Oktar ve örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 250 kişi müşteki olarak ifade verdi. Oktar grubuyla ilişkili olabileceği iddiasıyla 3 intihar olayı incelemeye alındı.

NURAY TINAR'IN AĞABEYİ TUTUKLU
İncelemeye alınan olaylardan Büyükçekmece'de 2000 yılında intihar eden Nuray Tınar'la ilgili önemli bir detay dikkat çekiyor. Genç kızın Adnan Oktar'ın önemli adamlarından olduğu öne sürülen ağabeyi Salih Tınar'ın, 11 Temmuz'da Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Soruşturmanın ardından ağabey Tınar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tınar'ın, Gobal Yayıncılık firmasından sorumlu olduğu belirtiliyor

TÜRKİYE GÜZELİNİN İNTİHARI DA MERCEK ALTINDA
Polisin yeniden ele aldığı dosyalardan biri de 1995 Türkiye güzeli ve Dünya Güzellik Yarışması yarı finalisti Ahu Paşakay'ın 2002'de intihar olayı. Paşakay Arnavutköy Halil Paşa Yalısı'nda, kendisini elbise dolabına asarak intihar etmişti. Emekli konsolos Kaya Paşakay'ın kızı olan genç kadının ölümünde Oktar grubu ile bağlantısı olup olmadığı tekrar mercek altına alındı.

İncelemeye alınan bir diğer olay da 1988'de Kadıköy Kızıltoprak'ta 10. kattaki evlerinin balkonundan atlayan 18 yaşındaki Nil Kalkavan'dı. Soruşturmada genç kızın psikolojik sorunlar nedeniyle intihar ettiği belirtilmişti. Polis şimdi bu 3 intiharın Adnan Oktar ve örgütüyle bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

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