İntihar yalanında karar çıktı! Gülseren'in katiline ceza indirimi verildi 0:00 / 0:00

DHA

Beyoğlu'nda başından silahla vurulmuş halde bulduğunu iddia ettiği 17 yaşındaki dini nikahlı eşi Gülseren Mamuş'un intihar ettiğini söyleyerek hastaneye götüren ve daha sonra "Kasten öldürme" suçundan tutuklanan Suat Özlüler'in yargılandığı davada, karar çıktı. DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti oy çokluğuyla verdiği kararında, çocuk yaşta eşini öldürmek suçundan takdiri indirim yaparak sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bir üye hakim de, sanığa beraat ve tahliye kararı verilmesi yönünde karara muhalefet şerhi düştü.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Suat Özlüler Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın alkollü bir şekilde maktulle ile tartışmaya devam ettiğini, sanığın oda içerisinde iki el ateş ettiğini ve olay tarihinde çocuk olan maktulü tabancayla vurarak öldürdüğünü kaydetti. Savcı, cezada indirim yapılmasını gerektirecek bir neden olmadığını belirterek sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu. "ATEŞ ETTİM, ANCAK EŞİME YÖNELİK EYLEMİM OLMADI" Sanık Suat Özlüler ise savunmasında, "Eşime ateş etmedim. 1-2 ateş ettiğim doğru ancak eşime yönelik eylemim olmamıştır. Tabancayı sehpanın üzerine bıraktım. Eşimle konuşmaya çalıştım. 10-15 dakika kadar sonra lavaboya geçtim. Tam ışığı yakıp içeri geçecekken bir el ateş sesi duydum. Tuvalete girmeden eşimi bulunduğu yere gittim. Eşimi yerde gördüm. Bağırarak yardım talebinde bulundum. Hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Kaçmadım. Saklanmadım. Ancak yetiştiremedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi. Sanık avukatı da mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek "Anlık bir tartışma sonucu meydana gelen bir intihar olayı söz konusudur. Müvekkilin atılı suçu işlediğine dair delil yoktur. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ederim" dedi. "ÜST HADDEN CEZALANDIRILSIN" Şikayetçi avukatları ise, sanığın üst hadden cezalandırılmasını talep ettiler.