Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

İntikam filmi oyuncuları kimler? İntikam filmi konusu nedir? İntikam hakkında

İntikam filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Peki, yönetmenliğini Martin Campbell'in yaptığı İntikam (The Foreigner) oyuncuları kimler? İşte, İntikam filmi hakkında detaylar...

İntikam

İntikam oyuncuları kimler? The Foreigner konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmadığı haftada kanallar yerli ve yabancı filmleri ilk kez ekranlara getiriyor. Show TV'de bugün 2017 yılı yapımı gizem filmi yer alıyor. İşte, İntikam filmi ile ilgili merak edilenler...

İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Jackie Chan: Quan Ngoc Minh
Pierce Brosnan: Liam Hennessy
Katie Leung: Fan
Orla Brady: Mary

İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Restoran sahibi olan Quan (Jackie Chan) zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan’ı derinden etkiler. İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy’den (Pierce Brosnan) bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy’nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan’ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Jurrasic World oyuncuları kimler? Jurrasic World filmi konusu ne? Jurrasic World hakkında
TELEVİZYONJurrasic World oyuncuları kimler?
Yayın akışı 11 Ocak 2020 Cumartesi - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?
TELEVİZYONTV Yayın akışı 11 Ocak Cumartesi
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 10 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi
TELEVİZYON10 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?
Reyting sonuçları: 10 Ocak Cumartesi hangi dizi birinci oldu? İşte reyting sonuçları
TELEVİZYON10 Ocak Cumartesi reyting sonuçları
Gelinim Mutfakta kim elendi? 10 Ocak 2020 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim elendi 10 Ocak
Yemekteyiz birinci kim oldu? 10 Ocak Cuma Yemekteyiz haftanın kazananı kim?
TELEVİZYONYemekteyiz kim kazandı?
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 10 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada birincisi belli mi?
TELEVİZYONZuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve kim elendi? 10 Ocak Gelinim Mutfakta haftanın finali
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Doya Doya Moda kim elendi? 10 Ocak Doya Doya Moda kim birinci oldu?
TELEVİZYONDoya Doya Moda kim elendi?
Temizlik Benim İşim birinci kim oldu? Kadir Ezildi puanları sıfırladı! 10 Ocak Temizlik Benim İşim haftanın finali
TELEVİZYONTemizlik Benim İşim birinci kim oldu?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X