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İntizar: Hayatım boyunca bir edepsizliğim olmadı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde konser veren İntizar, şarkılarını gurbetçiler için seslendirdi. Konser arasında dinleyicilerine hitap eden İntizar, "Hayatım boyunca bir edepsizliğim kendimce olmadı. Ne kötüler sarmış dört bir yanımızı. Ne ara bu kadar kötü ve çirkin olduk? Bu filmin sonunu çok merak ediyorum" dedi

07.08.2018 - 11:09 | Güncelleme:

DHA'nın haberine göre; Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen şarkıcı İntizar, sevilen şarkılarını Sivaslı'daki konserinde, gurbetçiler için seslendirdi. Sivaslı Belediyesi'nce bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Gurbetçi Festivali'nde sahneye çıkan İntizar, konser arasında dinleyicilerine hitap etti. Kendisini dinlemeye gelenlere "Siz harikasınız" diyen İntizar, şunları söyledi:

"Yağmur, çamur derken otelde sıkıldım. Yağmur yağsa da sahneye çıkacağım, dedim. Şarkılar susarsa dünya biter, insanlık biter. Aşkla sevgiyle büyük bir edeple saygıyla hepinizi kucaklıyorum. Hayatım boyunca bir edepsizliğim kendimce olmadı, bilmiyorum. Başka şansımız yok, sevmekten başka. En büyük sır; sevmek, koşulsuz sevmek. Öyle ya da böyle sevmek, sevmek ve sevilmek. Ne kötüler sarmış dört bir yanımızı. Ne ara bu kadar kötü ve çirkin olduk? Eyvahlar olsun. Hakim, savcı, yargıç oldunuz. Cennet, cehennem oldunuz. Dut oldunuz, put oldunuz. İnsan olamadınız. Bir damlacık canımla benden çok korktunuz. Oysaki yılana bile zararım dokunmaz benim, kendi kalbim şahittir. Bu filmin sonunu çok merak ediyorum."

Konser sonunda Sivaslı Belediye Başkanı Nihat Sazlıgöl, İntizar'a çilek ve çiçek verdi. İntizar ise Başkan Sazlıgöl'e teşekkür etti.

 

 

 

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Yorumlar 5
  • Misafir 3 dakika önce
    özel hayatı kendini ilgilendirir. kimseye zararı yok doğru
  • Misafir 7 dakika önce
    allah hidayet versin
  • Misafir 11 dakika önce
    :joy::joy::joy::joy::joy:
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