Ioan Gruffudd ile Bianca Wallace nişanlandı
Alice Evans ile evliliğini olaylı bir şekilde 2021'de sonlandıran Ioan Gruffudd, sevgilisi Bianca Wallace ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı
2007'de evlenen oyuncu Ioan Gruffudd ile Alice Evans, 2021'de yollarını ayırmıştı. Ella ve Elsie adında iki çocuğu bulunan Gruffudd'un kızı Ella, 2023'te babası için uzaklaştırma kararı talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Bu kadarla da kalmayan Ella Gruffudd, babasının sevgilisi Bianca Wallace'e karşı da 'korunma' talep etmişti.
Mahkeme dokümanlarına göre; Ioan Gruffudd'un kızı Ella Gruffudd, kardeşiyle birlikte babasının sevgilisi Bianca Wallace ile yaşadığı eve gittiğinde ikisinden de şiddet gördüğünü ileri sürmüştü. Bu yüzden de yasaların kendisini ve kardeşini koruma altına almasını talep etmişti.
"BABAMDAN KORKUYORUM" DEMİŞTİ
Ioan Gruffudd'un büyük kızı Ella Gruffudd, mahkeme dökömünlarındaki ifadesinde çarpıcı sözlere yer vermişti: Babamdan korkuyorum... Onunla görüşmelerimiz sırasında ne zaman yanlış bir davranış sergilesem babam, polisi aramakla beni tehdit ediyor.
NİŞANLANDILAR
Tüm bunlara rağmen gözü aşktan başka bir şeyi görmeyen Ioan Gruffudd, kendisi gibi oyuncu olan Bianca Wallace ile evlilik yolunda ilk adımı gerçekleştirdi. İkili, nişanlandı.
"EN DEĞERLİ ŞEY"
Bianca Wallace, Ioan Gruffudd ve sevgilisinin kendisine aldığı evlilik yüzüğünü gösterirken objektife poz verdi. İkili, o anları sosyal medyadan "En değerli şey oldu" notuyla yayımladı.
KOCASININ KENDİSİNİ BOŞAYACAĞINI İNTERNET SİTESİNDEN ÖĞRENDİ
Öte yandan Alice Evans, 2021'in Mart ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında eşi Ioan Gruffudd 'un kendisine açtığı boşanma davasının haberini yapan internet sitesinden bir bölümün görüntüsünü yayımlayıp "Tamam. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim" diye yazmıştı.
Alice Evans'ın takipçileri, bu paylaşıma yorum yağdırmıştı. Birçoğu Alice Evans'a "Bunu öğrenmenin en korkunç yolu" diye yorum yaptı. Bazıları da Evans'ı ve çocuklarını düşündüğünü anlatmıştı.
"O ZATEN KIZGIN DOĞMUŞ"
Bir süredir sosyal medya sayfasında eşiyle arasının iyi olmadığını ifade eden paylaşımlar yapan Alice Evans, boşanma haberinin ortaya çıkmasından sonra yaptığı bir başka paylaşımda da kızlarının, babalarının davranışı yüzünden hayal kırıklığına uğramış olmalarından korktuğunu belirtmişti.
Alice Evans, eşi Ioan Gruffudd'un yarattığı durumun kızlarının gelecekte karşı cinsle kuracakları romantik ilişkileri olumsuz etkilemesinden çekindiğini de anlatmıştı.
Alice Evans, onun sosyal medya üzerinden yaptığı bu paylaşımların, Ioan Gruffudd'u kızdırma ihtimalinin de bulunduğunu belirterek "Biliyorum kızacak, o her zaman kızgındır, kızgın doğmuştur" diye yazmıştı.
"BİZE BUNLARIN OLACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"
Alice Evans, ayrıca kendisine ve eşi Ioan Gruffudd'a bunların olabileceğini hiç düşünmediğini ifade etmişti. Evans, o paylaşımda Gruffudd'u da hala sevdiğini anlatıp "Ama onun kafasının içinde bir şeyler oldu. Ve o her neyse onun bize geri döndüğünü görmüyorum" diye yazmıştı.
Alice Evans, bu paylaşımdan önce kocası Ioan Gruffudd'un kendisine ruhsal işkence yaptığını da ileri sürmüştü.
SIFIRI TÜKETTİĞİNİ SÖYLEDİ
Ioan Gruffudd ve Alice Evans'ın boşanma davasında ilginç anlar yaşanmıştı. Evans'ın nafaka talebi karşısında Gruffud, beş kuruş parası kalmadığını ileri sürmüştü. Gruffudd, finansal olarak battığını ve banka hesabında sadece 2 bin 800 doları kaldığını ileri sürdü. Hatta Gruffudd, şu anda eşinin yaşadığı Los Angeles'taki 2 milyon dolarlık malikanesinin satışı konusunda izin verilmesi için mahkemeye yalvarmıştı.
Ioan Gruffudd, ne boşanmak üzere olduğu Alice Evans'ın ne de kendisinin evin kredisini ödeyebilecek maddi imkanı olmadığını iddia edip malikanesini haciz işlemleri başlamadan önce satmak istediğini belirtmişti.
Ioan Gruffudd "Alice ve ben bu evi elimizde tutmak için gereken ödemeleri yapacak durumda değiliz. Ama Alice evi satmak istemiyor" diye konuşmuştu.
"MASRAFLARI SEVGİLİM KARŞILIYOR" DEMİŞTİ
Ioan Gruffudd, finansal olarak dibe vurduğu iddiasını mahkeme heyetine tekrarlamıştı. Boşanma haberi ortaya çıktıktan sonra tek bir sunuculuk görevi dışında hiç iş alamadığını belirten Gruffudd, geçimini sağlamak için şu andaki sevgilisi Bianca Wallece'den yardım aldığını ileri sürmüştü.
Ioan Gruffudd, "Şu anda sevgilimle birlikte aylık kirası 3 bin 400 dolar olan bir evde yaşıyoruz. Benim finansal durumum nedeniyle evin kirasını da bütün yaşamsal giderleri de sevgilim ödüyor" demişti.
Fotoğraflar: Reuters, Instagram, Shutterstock, Avalon