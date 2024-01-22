Ioan Gruffudd ile Bianca Wallace nişanlandı

Tüm bunlara rağmen gözü aşktan başka bir şeyi görmeyen Ioan Gruffudd, kendisi gibi oyuncu olan Bianca Wallace ile evlilik yolunda ilk adımı gerçekleştirdi. İkili, nişanlandı.

Bianca Wallace, Ioan Gruffudd ve sevgilisinin kendisine aldığı evlilik yüzüğünü gösterirken objektife poz verdi. İkili, o anları sosyal medyadan "En değerli şey oldu" notuyla yayımladı.

"EN DEĞERLİ ŞEY"

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KOCASININ KENDİSİNİ BOŞAYACAĞINI İNTERNET SİTESİNDEN ÖĞRENDİ

Öte yandan Alice Evans, 2021'in Mart ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında eşi Ioan Gruffudd 'un kendisine açtığı boşanma davasının haberini yapan internet sitesinden bir bölümün görüntüsünü yayımlayıp "Tamam. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim" diye yazmıştı.

Alice Evans'ın takipçileri, bu paylaşıma yorum yağdırmıştı. Birçoğu Alice Evans'a "Bunu öğrenmenin en korkunç yolu" diye yorum yaptı. Bazıları da Evans'ı ve çocuklarını düşündüğünü anlatmıştı.