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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları IOC'nin Imane Khelif kararı tartışma yarattı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        IOC'nin Imane Khelif kararı tartışma yarattı

        Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) 2023 yılında Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından yaptırılan "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen ve Paris 2024'te yarışan Cezayirli boksör Imane Khelif hakkında yaptığı açıklama tepkilere sebep oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:37 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:37
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        IOC'nin kararı tartışma yarattı
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 66 kilo son 16 turu mücadelesinde İtalyan boksör Angela Carini, 2023 yılında IBA'nın "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen Cezayirli Imane Khelif karşısında 46. saniyede oyundan çekilmişti.

        Testesteron seviyesi yüksek olduğu belirtilen Khelif, Yeni Delhi'deki Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndan diskalifiye edilmesine rağmen, Olimpiyatlarda dövüşmesine izin verilen iki boksörden biri olmuştu.

        Konu hakkında konuşan Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Uluslararası Boks Birliği (IBA) Hindistan'daki Dünya Boks Şampiyonasında bu ismi dövüştürmedi. Çünkü, testleri geçemedi. IOC ise bu organizasyonu ben düzenliyorum. Burada benim kriterlerim geçerli. Ben dövüşmesine izin veriyorum diye bir açıklama yaptı. Biz IBA olarak Uluslararası Oimpiyat Komitesi'nde (IOC) olsak bunlar olmazdı. IBA'yı daha IOC'den çıkardıkları için biz orada yokuz. IBA ile birlikte biz Türkiye Boks Federasyonu olarak itirazımızı anında yaptık ancak yapılan açıklamadan sonra bizim itirazımı ve bizden önce itiraz eden İtalya'nın itirazı reddedilerek, Cezayirli sporcunun maalesef dövüşeceği açıklandı. Bu karar hiç kimsenin içine sinmese de artık bu saatten sonra çıkıp dövüşmekten başka çaremiz yok" diyerek kararın yanlış olduğuna dikkat çekti.

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        BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN ARKİBİ OLABİLİR

        Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde yarın (3 Ağustos Cumartesi günü) Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaşacak. Milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde eşleştiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i, Khelif de Macar Anna Luca Hamori'yi elemesi halinde bu iki sporcu yarı finalde eşleşecek.

        Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) açıklaması şu şekilde:

        "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks turnuvasına katılan tüm sporcular, müsabakaların uygunluk ve giriş düzenlemelerinin yanı sıra Paris 2024 Boks Birimi (PBU) tarafından belirlenen tüm geçerli tıbbi düzenlemelere uyarlar. Önceki olimpik boks müsabakalarında olduğu gibi, sporcuların cinsiyeti ve yaşı pasaportlarına göre belirlenmektedir. İki sporcu, 2023'teki IBA Dünya Şampiyonasının sonlarına doğru, herhangi bir yasal süreç olmaksızın aniden diskalifiye edildiler. Bu iki sporcuya yönelik mevcut saldırı, özellikle de bu sporcuların uzun yıllardır üst düzey müsabakalarda yarıştıkları göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir uygun prosedür olmaksızın alınan bu keyfi karara dayanmaktadır. Böyle bir yaklaşım iyi yönetişime aykırıdır. Uygunluk kuralları müsabakalar devam ederken değiştirilmemeli ve herhangi bir kural değişikliği uygun süreçleri takip etmeli ve bilimsel kanıtlara dayanmalıdır" denildi.

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