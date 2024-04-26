Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı: 2024 Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla 21 Nisan Pazar günü düzenlenen sınavın sonuçları için kritik tarih araştırması yapılıyor. İşte 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 21:53 Güncelleme: 26.04.2024 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan sınav sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. MEB açıklaması ile bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşti. İşte 2024 bursluluk sınavı sonuç sorgulama ekranı ile kritik sınavın sonuçları hakkında merak edilen bilgiler...

        2

        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        3

        BURSLULUK SINAVLARI HAKKINDA BİLGİ

        Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

        Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

        4

        Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

        Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

        5

        SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

        Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

        a. Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        6

        ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        İkinci gol geldi!
        İkinci gol geldi!
        'Halsizlik' için gitti canından oldu
        'Halsizlik' için gitti canından oldu
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        ABD'de yeni George Floyd vakası
        ABD'de yeni George Floyd vakası
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!