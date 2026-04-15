İOKBS sınav giriş yeri sorgulama: Bursluluk Sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
2026 yılı bursluluk sınavı için başvuru süreci 9 Şubat- 11 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-İOKBS kılavuzu doğrultusunda 5, 6, 7, 8'inci sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınav için şimdi gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2026 İOKBS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
2026 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
2026 Bursluluk Sınavı, 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda, sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden en az 7 gün önce erişime açılacağı bilgisi paylaşılmıştı.
Bu doğrultuda, adayların sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerinin bu hafta içerisinde www.meb.gov.tr üzerinden yayımlanması bekleniyor.
BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA OLACAK?
Bursluluk sınavında adaylara toplam 80 soru yöneltilecek ve bu soruları yanıtlamaları için 100 dakika süre tanınacak; sınav süreci 11.40'ta sona erecek.
İOKBS SINAV SORU SAYISI VE DAĞILIMI
2026 Bursluluk sınavında 5,6,7'nci sınıf öğrencileri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler dersleri olmak üzere toplamda 80 soruya yanıt verecek
8.Sınıf ve Hazırlık Sınıfı öğrencileri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler (T.C İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) derslerinin her birinden 20 soru olmak üzere toplamda 80 soruya yanıt verecek.
9,10,11'inci sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Fizik-Kimya-Biyoloji), Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) derslerinden toplamda 80 soruya yanıt verecek.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.