Yeniden tasarlanan Kilit Ekranı

Kilit Ekranı’nızı kişiselleştirmenin yepyeni yollarıyla iPhone’unuzu size özel hale getirin. Favori fotoğraflarınızı kullanın, font stillerini özelleştirin ve araç takımları ekleyerek istediğiniz bilgiye bir bakışta ulaşın.

Araç takımları

Kilit Ekranı’ndaki araç takımları sayesinde hava durumu, takvim etkinlikleri, tarih, saat dilimleri, alarmlar, pil seviyesi ve Aktivite halkalarınızın ilerleme durumuyla ilgili verilere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca favori uygulamalarınızdaki başka birçok bilgiye de hızlı bir şekilde göz atabiliyorsunuz.

Birden fazla Kilit Ekranı oluşturun

Şimdi hepsi benzersiz arka plan ve stillere sahip birçok farklı Kilit Ekranı oluşturabiliyor ve bu ekranlar arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. İlham almak için, tematik koleksiyonlar ve önerilen fotoğrafların yer aldığı duvar kağıtları galerisine göz atabiliyorsunuz.

Bildirimler

Kilit Ekranı’ndaki bildirimleri yığın görünümü, genişletilmiş liste görünümü veya gizli görünümde görüntüleyebiliyorsunuz. Üstelik bildirimler ekranın en altında gösterildiği için size engel olmuyor.