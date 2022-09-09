İOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 14 serisinin tanıtımının ardından iOS 16 güncellemesi için beklenen tarih geldi. Apple'ın birkaç ay önce duyurusunu yaptığı iOS 16 güncellemesi, birkaç gün sonra bekleyenlerine kavuşacak.

ABD'li şirket tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 16, 12 Eylül itibariyle iPhone kullanıcıları tarafından indirilmeye sunulacak.

WWDC’nin diğer önemli işletim sistemi iPadOS 16 ise şimdilik ertelendi ve tarih verilmedi. Kaçıranlar için bu gecikmenin arkasında işletim sisteminin en önemli yeniliği olan Stage Manager’ı daha iyi hale getirmek yer alıyor.