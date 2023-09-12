İOS 17 ÇIKIŞ TARİHİ | İOS 17 ne zaman çıkacak ve özellikleri neler? İOS 17 güncellemesi hangi iPhone modellerine uyumlu olacak?

İOS 17 ÇIKIŞ TARİHİ | İOS 17 ne zaman çıkacak ve özellikleri neler? İOS 17 güncellemesi hangi iPhone modellerine uyumlu olacak?

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İOS 17 çıkış tarihi, özellikleri ve kapsadığı telefon modelleri Apple'ın lansmanının ardından gündeme gelecek. Apple teknoloji şirketinin iPhone akıllı telefonlarda kullandığı İOS işletim sistemi merak konusu oldu. Son olarak 16.1.1 sürümünü yayınlayan Apple İOS 17 güncellemesinin yayınlanacağı tarih, yeni özellikleri ve geçerli olacak iPhone modellerini açıkladı. İşte Apple iPhone İOS 17 güncellemesi özellikleri ve çıkış tarihi...