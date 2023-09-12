Gözler İOS 17 çıkış tarihine çevrildi! İOS 17 özellikleri ve uyumlu olduğu modeller
Apple'ın iPhone telefonlarda kullandığı işletim sistemi olan İOS 17'nin çıkış tarihi açıklandı. Dünyaca ünlü teknoloji firması Apple, 12 Eylül Salı günü Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Saat 20:00'de yapılan etkinliğin ardından gözler İOS 17 çıkış tarihi ve özelliklerine çevrildi. İşte İOS 17 uyumlu olan telefon modelleri ve yeni özelliklerine ilişkin detaylar...
İOS 17 çıkış tarihi, özellikleri ve kapsadığı telefon modelleri Apple'ın lansmanının ardından gündeme gelecek. Apple teknoloji şirketinin iPhone akıllı telefonlarda kullandığı İOS işletim sistemi merak konusu oldu. Son olarak 16.1.1 sürümünü yayınlayan Apple İOS 17 güncellemesinin yayınlanacağı tarih, yeni özellikleri ve geçerli olacak iPhone modellerini açıkladı. İşte Apple iPhone İOS 17 güncellemesi özellikleri ve çıkış tarihi...
iOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, iOS 17’yi 5 Haziran 2023'te şirketin Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde duyurmuştu. iOS 17 çıkış tarihi 12 Eylül günü gerçekleştirilen iPhone 15 lansmanıyla birlikte belli oldu. Apple iOS 17 sürümü 18 Eylül tarihinde çıkacak.
iOS 17 HANGİ MODELLERE GELECEK?
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 Mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 Mini
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone SE 3
iPhone SE 2
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone XR
iOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?
Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri
Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği
Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması
Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı
Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması
Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri
El feneri parlaklık kaydırıcısı
İPHONE 15 TANITILDI!
Apple, gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 15 ailesi ve yeni Apple Watch Series 9'u tanıttı. Marka bununla birlikte karbon ayak izini de büyük ölçüde düşürdüğünü ve geri dönüştürülebilir ürünler kullandığını açıkladı.
iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED
İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
Bellek: 6 GB RAM
Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
Ön kamera: 12MP
Batarya: 3877 mAh
Yazılım: iOS 17
Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr
iPHONE 15 SERİSİ TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU!
iPhone 15 Fiyat Listesi
iPhone Modeli Fiyat
iPhone 15 128 GB 49.999 TL
iPhone 15 256 GB 53.999 TL
iPhone 15 512 GB 61.999 TL
iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL
iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL
iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL
iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL
iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL
iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL
iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL
iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL
iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL
iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL
iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?
iPhone 15 ön sipariş satışları 15 Eylül’de başlayacak. Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.