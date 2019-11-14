Sosyal ağ Facebook’tan iOS uygulamasında kullanıcıların bilgisi dahilinde olmadan kamerayı arka planda etkinleştiren açık ile ilgili güncelleme geldi. Facebook’un iOS uygulamasının geçen hafta yayınlanan V246.0 sürümüyle birlikte görülmeye başlanan sözkonusu sorun, yeni yayınlanan V247.0 sürümü ile giderildi.

Facebook’un mobil uygulamasından sorunlu ürün müdürü Guy Rosen, önceki gün “iOS uygulamamızı yanlış şekilde başlattığımız keşfettik. Uygulamanın yanlışlıkla kamera ekranına gittiği bir hata verdik. Bu hata nedeniyle yüklenmiş fotoğraf veya videolara dair bir kanıtımız yok” demişti.

Bu sorunla ilgili olarak Apple’a bir düzeltme gönderdiklerini belirten Rosen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Düzeltmeyi App Store'a gönderdiğimizi ve onaylanmasını beklediğimizi bildirmek istedik” ifadelerini kullanmıştı.

KAÇ KİŞİYİ ÇEKTİĞİ BİLİNMİYOR!

Sosyal ağdan gelen bu itirafın ve gönderilen düzeltmenin ardından Apple'ın uygulama mağazası App Store’da Facebook’un iOS uygulamasına bugün bir güncelleme geldi. iPhone kullanıcıları için Facebook uygulamasına gelen bu son güncellemeyle, sorunun giderildiği belirtildi.

Ancak son bir hafta içinde Facebook’un iOS uygulamasındaki bu sorun nedeniyle kaç kullanıcının fotoğraf veya videolarının kendilerinden habersiz olarak çekildiği konusundaki belirsizlik ise sürüyor.