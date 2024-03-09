IP TV ve kaçak yayın kullananlar dikkat!
Son zamanlarda IP TV ve kaçak yayınlar aracılığıyla maç, dizi ve film izleyenler için kötü haberler peş peşe geliyor. Kaçak yayın kullananların cezalarının artık daha sıkı bir şekilde uygulanacağı belirtiliyor. Uzmanlar, kaçak yayınları izleyenlerin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği uyarısında bulunuyor. Detaylar haberimizde...
IP TV ile maç, dizi ve film izleyenler dikkat... Kaçak yayın kullananların 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği uyarısı yapılırken, uzmanlar bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Artık yayın keyfi, cezai yaptırımlarla birlikte daha riskli hale geliyor. Peki kaçak yayın kullananların cezası nedir? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...
IP TV VE BENZERİ KAÇAK YAYIN İZLEYENLERE HAPİS CEZASI
TRT Haber'de yer alan habere göre, IP TV ve türevi kaçak yayınlar kullananların tespiti halinde söz konusu kişiler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
"SUÇ KAPSAMINDA YER ALIYOR"
Avukat Müge Doğan'ın açıklamaları şu şekilde, ''Ceza Kanunu'muzda düzenlenen bir madde var bununla alakalı. İnternet üzerinden yayın yapan şifreli veya şifresiz yayın yapan kuruluşların illegal bir şekilde bu yayınları kullananlar ve buna şey sağlayanlar, menfaat sağlayanlar Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir suç kapsamında yer almaktadır” dedi. Bu şekilde kullanım tespit edilirse hapis cezası ile karşı karşıya kalınabilir.
Doğan, “Kanun der ki; karşılıksız menfaat sağlama suçu, bu suçun da cezası, hem yayın yapanlar açısından, hem izleyenler açısından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor kanun” İfadelerine yer verdi.
"BAŞINIZ BELAYA GİREBİLİR"
"Ücretini öderken başka bir adli bir olayla da karşı karşıya kalınabilir. Kaçak IP TV hizmeti veren kuruluşlar ödemeyi İban yoluyla alıyor. Yani kullanıcılardan; kaçak platform hizmetinin ücretinin şahsi bir hesaba gönderilmesi isteniyor. Uzmanlar bu konuda da uyarıyor. Parayı gönderdiğiniz kişi herhangi bir terör ya da suç örgütüne mensup biri çıkarsa, başınız belaya girebilir."