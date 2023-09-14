İpek Açar ile Alper Kömürcü'nün bebeklerinin adı belli oldu
2019'da evlenen İpek Açar ile Alper Kömürcü, şimdilerde anne ve baba olacak olmanın heyecanı yaşıyor. 4'üncü evlilik yıl dönümlerini kutlayan Kömürcü, oğullarına verecekleri ismi de açıkladı
2019'da evlenen İpek Açar ile Alper Kömürcü, 3 yıl önce evlat edinmek için başvuruda bulunmuştu. Çift, kendilerine sıra gelmesini beklerken İpek Açar, bu sırada hamile olduğunu öğrenmişti.
Erkek çocuk bekleyen 47 yaşındaki İpek Açar ile 42 yaşındaki Alper Kömürcü, doğumdan sonra evlatlık başvurusunu geri çekeceklerini açıklamıştı.
"HAYAT BİZİM YAŞLARIMIZDA ÇOK HIZLANIYOR"
Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan ikili, evlilik yıl dönümlerini kutladı. Kömürcü, "Hayat bizim yaşlarımızda çok hızlanıyor. Her anına sıkı sıkı tutunduğum hayatımın en güzel 4 senesini yaşadım seninle. Seninle geçirdiğim her gün hayatamı daha özel ve anlamlı kılıyor" ifadelerini kullandı.
OĞULLARININ ADINI AÇIKLADI
Ayrıca oğullarına verecekleri ismi de açıklayan Kömürcü, "Canımız, bir tanemiz Aslı Gönül'ümüz ve Allah nasip ederse minik Ömer Alp'imizle birlikte daha nice 4'lere, 44'lere inşallah. Seni çok seviyorum" dedi. Açar da eşine kalp emojileriyle yanıt verdi.
"BİR AİLENİN HAKKINA GİRMEK İSTEMİYORUZ"
Anne olmaya hazırlanan Açar, Habertürk'e bu konuda yaptığı açıklamada, "Evlat sahibi olmayı istemenin ne olduğunu iyi biliyoruz. Bunu isterken yıllarca beklemenin ne olduğunu da biliyoruz. Allah, bize bir çocuk nasip etti. İsterim ki isteyen herkese de nasip etsin. Doğumu yaptıktan sonra başvurumuzu geri çekeceğiz. Bir ailenin hakkına girmek istemiyoruz. Çünkü bizim yerimize bir aile bir sıra atlayacak. Onların da çocuk sahibi olması bizi mutlu edecek" şeklinde konuşmuştu.
İpek Açar'ın Kayahan Açar ile olan evliliğinden dünyaya gelen Aslı Gönül Açar ise 23 yaşında...
Fotoğraflar: Instagram