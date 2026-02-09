İpek Açar'ın yaş gününde yeni tekli

İpek Açar, son teklisinin ardından tam 4 yıl sonra, yepyeni şarkısıyla müzikseverlerle buluşmasının heyecanını yaşıyor. İpek Açar sözü ve müziği Zeki Güner'e ait olan 'Vurdum Kendimi Yalnıza' adlı şarkısıyla, doğum günü olan 7 Şubat'ta dinleyicisiyle buluştu. Şarkının düzenlemesi usta müzik adamı, İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü imzasını taşıyor.

ALIŞILMIŞ KALIPLARIN DIŞINA ÇIKIYOR

İpek Açar, yepyeni şarkısı 'Vurdum Kendimi Yalnıza'nın hem yorumunda hem de görsellerinde alışılmış kalıplarının dışına çıkıyor. Açar, şarkı boyunca gerçekleştirdiği farklı yorumuyla her zamanki yorumunun dışına taşıyor... Sanatçı, gerek imaj görselleri, gerekse şarkının klip görüntülerinde de, bu kez her zamanki nahif görüntüsünü kırarak, daha güçlü, daha kuvvetli bir kadın görüntüsü veriyor. 'Vurdum Kendimi Yalnıza' da herkesin alıştığından çok farklı bir İpek Açar var

KLİP BODRUM'DA ÇEKİLDİ