İpek Erdem: Erkeklere etek giymek yakışıyor

"ERKEKLERE OJE YAKIŞIYOR"

Bazı ünlülerin daha genç görünmek için yüzlerine sünnet derisi enjekte etmesiyle ilgili konuşan İpek Erdem, "Herkesin kendi bileceği... İstemem ama istesem yaparım" dedi.

Ayrıca son dönemde bazı ünlü erkeklerin ise tırnaklarına oje sürmesiyle ilgili ise "Erkeklere oje yakışır. Erkeklere etek giymekte yakışıyor" diyerek düşüncelerini dile getirdi.