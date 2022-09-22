İpek Kıraç BM Kadın Birimi panelinde konuştu 0:00 / 0:00

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası kapsamında UN Women (BM Kadın Birimi) tarafından düzenlenen 'Eylem Yılı: Paydaşlarla Birlikte Daha Eşitlikçi ve Kapsayıcı Dijital Toplumlar İnşa Etmek' başlıklı panelde konuştu.

Kıraç, UN Women bünyesindeki Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nun teknoloji ve inovasyon alanlarında Koç Holding'in küresel liderliği kapsamında yürüttüğü çalışmaları anlattı.

UN Women İcra Direktörü Yardımcısı Anita Bhatia'nın moderatörlüğünü üstlendiği, UN Women İcra Direktörü Sima Bahous'un açılış konuşmasını yaptığı, Finlandiya Kalkınma İş birliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari, Ruanda İnovasyon, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bakanı Paula Ingabire, BM Genel Sekreteri Teknoloji Elçisi Amandeep Singh Gill ve Logitech CEO'su Bracken Darrell'ın katıldığı panelde soruları yanıtlayan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Topluluğu'nun toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ve cinsiyete dayalı önyargılarla mücadelede uzun yıllardır önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.

2026'YA KADAR ASGARİ KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 30 OLACAK

İpek Kıraç şöyle devam etti, "Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler ve önyargılar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önemli bir sorun. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir topluluk olarak toplumsal cinsiyet eşitliği için hem ülkemizde hem de küresel ölçekte liderlik etme sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda önyargıları ortadan kaldırmak ve cinsiyet temelli kalıp yargıları dönüştürmek için Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile ortak projeler yürütüyor, akademik kuruluşlar ve STK'larla iş birliği yapıyoruz. Gelecekte mesleklerin büyük çoğunluğu teknoloji ve inovasyon alanlarında yetkinlikler gerektirecek. Dolayısıyla bu günden hazırlıklı olmalıyız. Gençlerimizi bu alanlarda en donanımlı olacakları şekilde yetiştirmeliyiz. Biz de bu yönde çalışmalarımızı cesaretle sürdürüyoruz" dedi.

Teknoloji ve inovasyon bölümlerindeki asgari kadın çalışan oranını 2026 yılına kadar en az yüzde 30 seviyesine çıkartmak ve her yaş grubundan 500 bin kadın ve kız çocuğuna ulaşmak için topluluk şirketlerinin 30 program yürüttüğünü kaydeden Kıraç, "Taahhütlerimiz kapsamında ilkokul ve liselerde kız çocuklarının STEM alanlarına yönelmesi için farklı programları hayata geçiriyoruz. Ayrıca üniversite öğrencileri ve kariyerlerinin başındaki profesyoneller için teknoloji, inovasyon ve STEM alanlarında kariyerlerini ilerletmelerine yardım edecek burs, özel staj ve mentorluk programları sunmaya başladık. Topluluk şirketlerimizin hayata geçirdiği projelerin toplu bir etki oluşturacağına, temenni dilinin ötesine geçen somut hedeflerimiz ile toplumdaki dönüşüme liderlik edeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YENİ ÜRÜNLERİ EŞİTLİKÇİ BAKIŞ AÇISIYLA ELE ALIYORUZ'

Teknoloji ve inovasyon alanlarındaki cinsiyet uçurumunu kapatmak amacıyla kadınlar tarafından kurulan girişimlerle iş birliklerinin de önemine dikkat çeken İpek Kıraç, "Bu taahhüdümüz kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birliği ile BOOST: Kadın Teknoloji Girişimcileri Programı'na destek oluyoruz. Program kapsamında katılımcılara liderlik, iş geliştirme ve davranışsal iç görü eğitimleri veriyoruz. Ayrıca Topluluk şirketlerimizdeki yeni ürün ve hizmetlerimizin inovasyon ve Ar-Ge süreçlerinin eşitlikçi bakış açısıyla ele alınmasını amaçlıyoruz. Otomotiv, dayanıklı tüketim gibi sektörlerde faaliyet gösteren bir topluluk olarak bu dönüşümü sağlamak hiç kolay değil ancak bu yolda önemli adımlar atıyoruz. Şirketlerimizde eşitlikçi inovasyon süreçleri yürütebilmek üzere rehber hazırlığımız devam ediyor" dedi.

Koç Topluluğu'nun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalarda sadece topluluk şirketlerini değil, tüm ekosistemi etkileyen bir anlayışla hareket ettiğinin altını çizen İpek Kıraç, "Bayilerimizden tedarikçilerimize, çalışma arkadaşlarımızın ailelerinden reklam ajanslarımıza kadar, bu alanda farkındalık ve bilinç geliştirecek projeler yürütüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsal kültürümüzün ve süreçlerimizin bir parçası olması için geçmişten bugüne merhum Mustafa Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Koç'un UN Women bünyesinde ve HeForShe sürecinde üstlendiği küresel liderliklerle bugüne dek çok önemli proje ve iş birliklerini hayata geçirdik. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ancak birlikte hareket ederek, kolektif etkiyi oluşturarak sağlayabiliriz" diye konuştu.

'DİJİTAL HAKLAR KADIN HAKLARIDIR'

UN Women İcra Direktörü Sima Bahous ise açılış konuşmasında, "Toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yol, uzun ve sürekli değişen bir yapıya sahip. Aynı zamanda ülkeler ve bölgeler arasındaki güç dinamiklerinden ve krizlerden de etkileniyor. Şimdi eşitsizlik döngüsünü kırmanın ve gelecek nesiller için şeffaf, güvenli ve eşit bir dijital gelecek inşa etmek için güçlerimizi birleştirmenin tam zamanı. İki yıl önce kurulan Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu'nun sıklıkla göz ardı edilen bir alan olan toplumsal cinsiyet ve dijital teknolojilerde küresel standartların belirlenmesinde önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. 'Dijital haklar kadın haklarıdır' ifadesini güçlendirmek için her zamankinden daha fazla bir arada durmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.