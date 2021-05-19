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İpek Özcan'dan 'Yanayım Derdine'

Sanatçı İpek Özcan, "Yanayım Derdine" isimli enerji dolu şarkısını tüm dijital platformlarda yayımladı

İpek Özcan'dan 'Yanayım Derdine' - Magazin haberleri
İpek Özcan'dan 'Yanayım Derdine'
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HABERTURK.COM

"Yanayım Derdine", dinleyicileri ritmiyle dans ettiren pozitif ve enerjik bir şarkı. Şarkı, dünyada ve çevremizdeki samimiyetsizliği sorguluyor. Bu enerjik şarkı, sahil kenarında, bir seyahatte veya arkadaşlarınızla dinlerken sizi alternatif, reggae ve pop lezzetleriyle eğlendirecek.

1991 doğumlu sanatçı İpek Özcan, mühendislik eğitimini bitirdikten sonra tiyatro ve müzik eğitimi aldı. Bir yandan oyunculuğu devam ederken, bir yandan da çocuk yaşlardan beri devam ettirdiği yazarlığa ve müziğe sıkı sıkı tutundu.

İpek Özcan'ın ilk single'ı "Söylesene Sadece", Haziran 2020'de yayınlandı. Ardından "Laf Cambazı", "Bak Bana", "Dönsün Dünya", "Unutulur Zamanla" ve "Böyle Yalnız Kalınır mı?" isimli şarkılar birbirini takip etti. 2020'den bu yana toplamda 6 single çıkartan İpek, kendi kaleminden çıkan şarkılarını dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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