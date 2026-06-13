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        Haberler Magazin İpek Tuzcuoğlu: Çok utandım, namaz kılmayı öğrendim

        İpek Tuzcuoğlu: Çok utandım, namaz kılmayı öğrendim

        Oyuncu İpek Tuzcuoğlu, geçmişte rol aldığı dizideki bir sahnesinde namaz kılma sahnesi olduğunu ancak kılmayı bilmediği için duyduğu utancı anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 14:54 Güncelleme:
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        "Çok utandım, namaz kılmayı öğrendim"

        İpek Tuzcuoğlu, kendi adını taşıyan YouTube programında hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Oyuncu son olarak namaz kılmayı öğrenme sürecinden bahsetti. Tuzcuoğlu, ilk kez namaz kılmaya karar verdiği dönemde zorlandığını söyledi.

        Tuzcuoğlu, “İlk namaz kılmaya niyetlendiğimde o kadar zorlandım ki. Mükemmeliyetçiyimdir, hata yapmak istemedi" dedi. Oyuncu daha sonra bu sürece başlamasına neden olan olayı ise şu sözlerle açıkladı: Dürüye’nin Güğümleri adlı bir dizi çekiyorduk. Mustafa Şevki Doğan yönetmenimiz dedi ki, ‘Namaz kılmasını biliyor musun? Bir namaz sahnesi var.’ 2010 yılıydı; hiç unutmuyorum ve ‘Bilmiyorum’ dedim. Döndü ‘Kim biliyor’ diye sordu. Burcu Binici, kızımı oynuyordu ve ‘Ben biliyorum hocam’ dedi. Yönetmenimiz ‘Öğret, görsün’ dedi. Çok utandım kendimden. ‘Sen inançlısın, dua ediyorsun küçüklüğünden beri, Allah’ı çok seviyorsun, ona sığınıyorsun ve namaz kılmayı bilmiyorsun’ dedim kendime. O günden itibaren namaz kılmayı öğrendim.

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